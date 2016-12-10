ລັດຖະບານ ຈະສະເໜີບາງເອກະສານ ຜ່ານກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ວາງ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້

ຕາມຂ່າວສານປະເທດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນເມສາ ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 20 ແລະ ປິດລົງໃນວັນທີ 21 ເມສາ ນີ້ ຢູ່ ທີ່ສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີບັນດາທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະບານ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ກັບບັນດາເອກະສານສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນ ບັນດາເອກະສານ ທີ່ຈະນຳສະເໜີຜ່ານ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະໄໝທີ VIII, ຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ຂະແໜງການເງິນ ຮອດປີ 2025, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ໂຄງການພັດທະນາທ່າເຮືອ ຫວຸງອາງ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດສັນ ຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມ; ພ້ອມດຽວກັນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ວາງ 15 ວຽກຈຸດສຸມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ນີ້.
ບັນດາເອກະສານທີ່ຈະນໍາສະເໜີ ຜ່ານກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະໄໝທີ VIII ມີ ບົດລາຍງານຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ໃນການບໍລິຫານປະເທດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ຂອງລັດຖະບານ, ບົດລາຍງານ ການສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໝົດປີ 2016, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ງວດ 1 ປີ 2017 ແລະ ທິດທາງໜ້າທີ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017, ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 3 ເດືອນ ຂ້າມຜ່ານທ້າຍປີ 2016 (ເດືອນ10-12/2016), ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ງວດ 1 ແລະ ຄາດຄະເນທິດທາງ ແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017, ແລະ ບົດລາຍງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຈໍານວນໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບລາຄາສິນຄ້າແພງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ; ພ້ອມດຽວກັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດທາງ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ 15 ວຽກງານສໍາຄັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ນີ້ ຄື:
1)ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນສັງຄົມ, ພ້ອມທັງ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ສໍາຄັນ ໃນນັ້ນ ກໍລວມເຖິງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້; 2) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາແຫລມເກົາຫລີ, ຄວາມຂັດແຍງຢູ່ຊີລີ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເອີລົບ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີການວິເຄາະວິໃຈ ຢ່າງລະອຽດ, ເລີກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງຜົນກະທົບ ເພື່ອມີການແລກປ່ຽນທັດສະນະ ກັບປະເທດເພື່ອນມິດ ກະກຽມທັດສະນະ ແລະ ມີມາດຕະການ ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບມື; 3) ໃຫ້ປັບປຸງບັນດາເອກະສານ ລວມທັງ ຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ຈະນໍາສະເໜີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈະດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ເມສາ ຫາ 18 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້. ພ້ອມນີ້ ກໍໃຫ້ກະກຽມຕອບຄໍາຊັກຖາມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຖືກກັບຄວາມຈິງ, 4) ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງກົນໄກ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຖານລາຍຮັບ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານຜົນການລົງເກັບກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຊາບ ແລະ ມີທິດຊີ້ນໍາ. ເອົາໃຈໃສ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາເມືອງ ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນການ; 5) ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ໃນນັ້ນລວມເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການເງິນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕົກເຂົ້າ ໃນການຫລອກລວງ; 6) ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກ ປະຕູດຽວໃຫ້ໂລ່ງລຽນ, ໂປງໃສ ແລະ ສາມາດຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ຄ່ອງຕົວ ເພື່ອດຶງເມັດເງິນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ; 7) ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີ ການຕິດຕາມ-ກວດກາສິນເຊື່ອ ຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນ ຄວ້າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ; 8) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດ, ລົງກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕິດແທດຕົວຈິງ, ແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນ ຄ້າຕາມລຳພັງໃຈ. ຖ້າກໍລະນີມີການລະເມີດແມ່ນ ໃຫ້ມີວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕະຫລາດນັດ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ເຮັດເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ; 9) ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ການປະມູນຂາຍຂາຍໄມ້ ໃຫ້ແລ້ວໄວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍ ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ພ້ອມນີ້ ກໍ່ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອື່ນໆ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະການການພະນັນ ຫລື ຕູ້ເກມ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 10) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນຮັບຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງ ໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງຕົວ ແລະ ປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງ ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມື ກັບເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນອັກຄີໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຢ່າງທັນການ ພ້ອມທັງລາຍງານ ສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ເປັນປະຈໍາໃຫ້ ລັດຖະບານຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ; 11) ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການປູກ ເຂົ້ານາແຊງ, ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດນ້ອຍ ແບບເປັນຟາມ ໃຫ້ເປັນຂະບວນ ຟົດຟື້ນ, ສືບຕໍ່ສົ່ງພະນັກງານ ເຕັກນິກວິຊາການລົງໄປແນະນໍາ ຊາວກະສິກອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮູ້ປູກຮູ້ລ້ຽງຖືກວິທີ ເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນ ໄດ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ອາຫານ ໃຫ້ສັງຄົມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີສ່ວນເຫລືອເພື່ອແຮໄວ້ ແລະ ສົ່ງຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ; 12) ສືບຕໍ່ກະກຽມຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການຕ່າງປະເທດ ຂອງການນຳ ພັກ-ລັດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະເດີນທາງມາ ຢ້ຽມຢາມລາວ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ທີ່ມະນີລາປະເທດ ຟີລິບປິນ, ກະກຽມການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ປະເທດ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ພະນົມເປັນ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສາກົນ 1 ເສັ້ນ 1 ແລວທາງ ທີ່ ສປ ຈີນ ຂອງປະທານປະເທດ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາຄັນອື່ນໆ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; 13) ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ ຕາມລະດູກາ¬ນ, ສານປົນເປື້ອນໃນອາຫານ, ວຽກງານບໍລິການປິ່ນປົວ ຄົນເຈັບທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ດີ ແລະ ຖືສໍາຄັນວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ; 14) ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມ ລູກຫລານ, ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ສືບທອດ ພາລະກິດຂອງຊາດ ໃຫ້ເປັນຄົນດີ, ມີວິໄນ ແລະ ບໍ່ໄປພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດ, ໂດຍໃຫ້ຈັດກິດຈະກຳ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຂອງເຂົາເຈົ້າ; 15) ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ບັນດາແຂວງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ ຈຸດສຸມຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທິດທາງແຜນການ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ້າຍນີ້, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງພະນັກງານ, ສະມາຊິພັກ, ລັດຖະກອນ, ກໍາມະກອນ, ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ຊາວຕ່າງດ້າວບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ລາວ, ນັກທຸລະກິດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມທັງນັກທຸລະກິດ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ຈົ່ງພ້ອມກັນເຊີດຊູນໍ້າໃຈ ເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ເດັດດ່ຽວຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ ຕ່າງໆ, ສູ້ຊົນເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ, ມີສະຕິລະວັງຕົວ ບໍ່ໃຫ້ຫູເບົາຟັງງ່າຍ ໃນສັງຄົມອອນໄລ ເພາະອາດມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ຫວັງສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ພາຍໃນປະເທດ.
ລັດຖະບານ ຈະສະເໜີບາງເອກະສານ ຜ່ານກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ວາງ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້
ຕາມຂ່າວສານປະເທດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນເມສາ ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 20 ແລະ ປິດລົງໃນວັນທີ 21 ເມສາ ນີ້ ຢູ່ ທີ່ສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີບັນດາທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະບານ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ກັບບັນດາເອກະສານສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນ ບັນດາເອກະສານ ທີ່ຈະນຳສະເໜີຜ່ານ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະໄໝທີ VIII, ຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ຂະແໜງການເງິນ ຮອດປີ 2025, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ໂຄງການພັດທະນາທ່າເຮືອ ຫວຸງອາງ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດສັນ ຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມ; ພ້ອມດຽວກັນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ວາງ 15 ວຽກຈຸດສຸມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ນີ້.