ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ປະດັບຫລຽນກາມິດຕະພາບ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານທູດໄທ ປະຈຳ ລາວ

ໃນວັນທີ 07 ກັນຍາ 2017, ທີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາຂອງ ທ່ານ ນົບພະດົນ ເທບພິທັກ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ໄດ້ສໍາເລັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຂອງຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະດັບຫຼຽນກາມິດຕະພາບ ໃຫ້ແກ່ທ່ານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ, ເພື່ອເປັນການຊົມເຊີຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຕໍ່ຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານທູດ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 02 ປີ ຜ່ານມາ, ທ່ານທູດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການທູດຢ່າງຫ້າວຫັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຖານບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມມາແຕ່ບູຮານນະການ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ໄທ, ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ນັບແຕ່ຂັ້ນວິຊາການຈົນຮອດການນຳຂັ້ນສູງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໄປມາຫາສູ່ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ ນັບມື້ນັບມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານທູດ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ, ທັດສະນະ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ນັບທັງດ້ານສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍຂອບການຮ່ວມມືຂອງ ຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມ ລາວ-ໄທ (JC), ພ້ອມທັງໄດ້ປະກອບ ສ່ວນຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນ ໃນເວທີພົບປະຕໍ່ການຮ່ວມມືສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າງໄດ້ຮັບຜົນດີ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານທູດ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງພາກລັດໃນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ກອງປະຊຸມພົບປະປຶກສາຫາລືພາກທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ນັກທຸລະກິດຂອງສອງປະເທດຫຼາຍຄັ້ງ. ໂດຍສະເພາະການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາກທຸລະກິດ ລາວໄທ ໃນໂອກາດດານຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານ ສົມຄິດ ຈາຕຸສີພິທັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ປີ 2017.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການທູດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງທ່ານທູດໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງ ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານທູດ ຈົ່ງກັບຄືນປະເທດດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ອັນໃໝ່ຂອງທ່ານ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານທູດ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຕະຫຼອດໄລຍະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຂອງທ່ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.