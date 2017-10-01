ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທຳຂອງ ລຸກຊຳບວກ

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017, ຢູ່ ທີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມພົບປະຂອງ ທ່ານ ໂຣແມນ ສະນາຍເດີ (Romain Schneider), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທຳຂອງ ລຸກຊຳບວກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-15 ພະຈິກ 2017. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ທັງຍັງໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອັນລໍ້າຄ່າຂອງ ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳເອົາປະເທດຊາດ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ.
ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້, ຫຼັງສອງຝ່າຍ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ຍັງປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບທິດທາງໃນການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຕໍ່ໜ້າ, ເພື່ອແນໃສ່ການເສີມຂະ ຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລຸກຊຳບວກໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເປັນມູນຄ່າ 75 ລ້ານເອີໂຣ, ຊື່ງຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການປົກຄອງ ແລະ ທຶນສຳລັບການສຶກສາສຳລັບໄລຍະ 2016 -2020.
ສປປ ລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກໄດ້ເຊັນສັນຍາສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດນຳກັນໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 1997 ແລະ ນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາລຸກຊຳບວກ ໄດ້ເອົາ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນປະເທດເປົ້າໝາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ທັງສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງລັດຖະບານ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາແກ່ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ, ຊຶ່ງຕົວເລກການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນແຕ່ລະປີ.