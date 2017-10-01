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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທຳຂອງ ລຸກຊຳບວກ

    Lao National RadioNewsລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທຳຂອງ ລຸກຊຳບວກ

ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພະຈິກ 2017, ຢູ່ ທີ່ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ພົບປະຂອງ ທ່ານ ໂຣແມນ ສະນາຍເດີ (Romain Schneider), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທຳຂອງ ລຸກຊຳບວກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-15 ພະຈິກ 2017. ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້, ທ່ານລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​​ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຄະນະຜູ້​ແທນຢ່າງອົບ​ອຸ່ນ ແລະ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ຕໍ່ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມືສອງ​ຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ທັງຍັງໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ ສະ​ແດງ​ຄວາມຂອບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ສູງ​ຕໍ່​​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອັນລໍ້າຄ່າຂອງ​ ລັດ​ຖະ​ບານລຸກຊຳບວກ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ຂອງ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ໃນ​ໄລ​ຍະຜ່ານ​ມາ, ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ອັນ​ສຳຄັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ​ ເພື່ອນຳ​ເອົາ​ປະ​ເທດຊາດ ​ອອກ​ຈາ​ກຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ດ້ອຍ​ພັດທະນາ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້, ຫຼັງສອງຝ່າຍ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ຍັງປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວ​ກັບທິດ​ທາງໃນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່ເສີມ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມືສອງຝ່າຍ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ, ເພື່ອແນໃສ່ການ​ເສີມຂະ     ຫ​ຍາ​ຍ​ການ​ພົວ​ພັນຮ່ວມ​ມືລະ​ຫວ່າງ​ ສປປ ລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ໃຫ້​ນັບມື້​ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລຸກຊຳບວກໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເປັນມູນຄ່າ 75 ລ້ານເອີໂຣ, ຊື່ງ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ການ​ປົກ​ຄອງ ແລະ ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາສຳລັບໄລຍະ 2016 -2020.

ສປປ ລາວ ແລະ ລຸກຊຳບວກໄດ້ເຊັນສັນຍາສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ​ນຳ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກັນ​ຍາ 1997  ແລະ ນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາລຸກຊຳບວກ ໄດ້ເອົາ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນປະເທດເປົ້າໝາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​​ແຜ​ນງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ລະຫວ່າງ​ ສອງ​ລັດຖະບານ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາແກ່ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ, ຊຶ່ງຕົວເລກການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນແຕ່ລະປີ.