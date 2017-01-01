ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ລາວບັນລຸການສົ່ງອອກລື່ນແຜນການ ສ່ວນການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ

    Lao National Radioຂ່າວລາວບັນລຸການສົ່ງອອກລື່ນແຜນການ ສ່ວນການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ການ​ຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະ​ກິດ-ສັງຄົມ ສົກ​ປີ 2015-2016 ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ​ສປປ ລາວ ລວມ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ​ບັນລຸ​ໄດ້ 8.224 ລ້ານກວ່າ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ເທົ່າ​ກັບ 87,09% ຂອງ​ແຜນການ (ແຜນການ​ວາງ​ໄວ້ 9.441 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່​ສົກ​ປີ​ຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 5% ໃນ​ນີ້ ມູນ​ຄ່າສົ່ງ​ອອກ​ບັນລຸ​ໄດ້ 4.191 ລ້ານກວ່າ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ລື່ນ​ແຜນການ 13,27% ທຽບໃສ່​ໄລຍະດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 22% ສິນຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ໄຟຟ້າ ທອງ ແລະ ແຮ່ທອງ ເຄື່ອງນຸ່ງ​ຫົ່ມ ຄຳ​ປະສົມ ໝາກກ້ວຍ ຢາສູບ ສາລີ ຢາງ​ພາລາ ສຳລັບ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງການສົ່ງ​ອອກໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ໂຮງຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ຫົງ​ສາ​ລິກ​ໄນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ເຊ​ກະ​ໝານ 3 ສາມາດ​ປະກອບ​ສ່ວນໃຫ້ການ​ສົ່ງ​ອອກໄຟຟ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 89,80% ທຽບໃສ່ໄລຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ສົກ​ປີ​ຜ່ານມາ ນອກຈາກ​ນີ້ ການ​ສົ່ງ​ອອກສິນຄ້າ​ກະສິກຳ​ກວມ​ອັດຕາ​ສ່ວນເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ໝາກກ້ວຍ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ​ຕົວ ມັນຕົ້ນ 1 ເທົ່າ​ຕົວ ແລະ ສາລີ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 20,40% ທຽບໃສ່​ໄລຍະ​ດຽວກັນ​ຂອງ​ສົກ​ປີຜ່ານມາ.

ສ່ວນ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ບັນລຸ​ໄດ້ 4 ລ້ານ​ກວ່າ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ທຽບໃສ່​ໄລຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງປີຜ່ານມາ​ຫຼຸດ​ລົງ 8,5% ໃນ​ນີ້ ສິນຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນເຄື່ອງ​ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟພາ ຫະ​ນະ​ທາງບົກ ອຸປະກອນ​ກົນຈັກ ເຫຼັກ​ເສັ້ນ ແລະ ເຫຼັກ​ຮູບ​ປະພັນ​ຕ່າງໆ ຊີມັງ ພລາ​ສະ​ຕິກ​ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງ​ສາເຫດ​ຂອງ​ການ​ນຳເຂົ້າ​ຫຼຸດ​ລົງ​ ມາ​ຈາກ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ໃຫຍ່​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ສຳເລັດ ເຊິ່ງ​ບໍ່ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຮງງານໄຟຟ້າ​ຫົງ​ສາ​ລິກ​ໄນ ແລະ ອຸປະກອນ​ເຄື່ອງ​ກໍ່ສ້າງ​ສາມາດ​ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ​ພາຍ​ໃນ​ປະເທດ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຫຼຸດ​ລົງ ດຸນ​ການ​ຄ້າ ເກີນ​ດຸນ​ປະມານ 158 ລ້ານ​ກວ່າ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ.

 