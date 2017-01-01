ລາວບັນລຸການສົ່ງອອກລື່ນແຜນການ ສ່ວນການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ລວມມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ 8.224 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 87,09% ຂອງແຜນການ (ແຜນການວາງໄວ້ 9.441 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ໃນນີ້ ມູນຄ່າສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ 4.191 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ລື່ນແຜນການ 13,27% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນ ໄຟຟ້າ ທອງ ແລະ ແຮ່ທອງ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຄຳປະສົມ ໝາກກ້ວຍ ຢາສູບ ສາລີ ຢາງພາລາ ສຳລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 3 ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 89,80% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ນອກຈາກນີ້ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳກວມອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ໝາກກ້ວຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າຕົວ ມັນຕົ້ນ 1 ເທົ່າຕົວ ແລະ ສາລີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,40% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ.
ສ່ວນມູນຄ່າການນຳເຂົ້າບັນລຸໄດ້ 4 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8,5% ໃນນີ້ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຄື່ອງໄຟຟ້າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາ ຫະນະທາງບົກ ອຸປະກອນກົນຈັກ ເຫຼັກເສັ້ນ ແລະ ເຫຼັກຮູບປະພັນຕ່າງໆ ຊີມັງ ພລາສະຕິກຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງສາເຫດຂອງການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ ມາຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການນຳເຂົ້າເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງກໍ່ສ້າງສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ ດຸນການຄ້າ ເກີນດຸນປະມານ 158 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.