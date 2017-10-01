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ລາວ-ຈີນ ວາງສີລາລືກໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ 600 ຕຽງ

    Lao National RadioNewsລາວ-ຈີນ ວາງສີລາລືກໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ 600 ຕຽງ

ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ລັດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຂອງ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສູນ​ກາງ​ພັກ ກອມ​ມູ​ນິດ​ຈີນ ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017, ​ໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມ ພິທີ​ວາງ​ສີ​ລາ​ລືກ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ​ໂຮງໝໍ​ມະ​ໂຫສົດ​ຫລັງ​ໃໝ່ ຂະ​ໜາດ 600 ຕຽງ ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່​ໂຮງໝໍ​ມະ​ໂຫສົດ, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ ​ໂດຍ​ການ​​ເປັນກຽດ​ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ​ ສະຫາຍ ບຸນ​ຍັງ ວໍລະ​ຈິດ ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະຊາຊົນ​ປະຕິວັດ​ລາວ, ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ມີການນໍາຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ​ດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ຈົງຊານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ຄ້າ ​ສປ ຈີນ ​ແລະ ສະຫາຍ ບຸນ​ກອງ ສີ​ຫາ​ວົງ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ສປປ ລາວ, ໄດ້​ຜັດປ່ຽນ​ກັນ​ຂຶ້ນລາຍ​ງານ​​ ກ່ຽວກັບ ​​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ສະຫາຍ ບຸນ​ຍັງ ວໍລະ​ຈິດ ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະຊາຊົນ​ປະຕິວັດ​ລາວ, ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສູນ​ກາງ​ພັກ ກອມ​ມູ​ນິດ​ຈີນ ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ  ​ກໍ​ໄດ້ໃຫ້ກຽດ​ຂືຶ້ນຮ່ວມ​ກັນ​ຕັດ​ແຖບ​ຜ້າ ​ວາງ​ສີ​ລາ​ລືກ​ໂຄງການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ.

​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ຕຶກ​ອາຄານ​ໂຮງໝໍ​ຫລັງ​ໃໝ່​ນີ້ ​ແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າຈາກ ສປ ຈີນ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ປະມານ 646.800.000 ຢວນ ອີງຕາມການອອກແບບກໍ່ສ້າງໂຮງຫມໍດັ່ງກ່າວ ຈະມີເນື້ອທີ່ດິນ 31.000 m2, ເນື້້ອທີ່ການກໍ່ສ້າງຕຶກມີ 54.000 m2, ຕຶກໃຫຍ່ມີ 8 ຊັ້ນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຕຶກອື່ນໆຈໍານວນນຶ່ງ. ຖືວ່ານີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຈີນໃນການສ້າງໂຮງຫມໍຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີເນື້ອທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຈໍານວນຕຽງຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນຫລາຍທີ່ສຸດ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຈະ​ລົງມື​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ກ່ອນ​ເດືອນ ຕຸລາ 2018, ຈະສຳ​ເລັດ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ​ຕ່າງໆ ພາຍ​ໃນ 36 ​ເດືອນ;​ ​​ອາຄານບໍລິການ​ການ​ແພດດັ່ງກ່າວ ຈະ​ສາມາດ​ບັນຈຸ​ຕຽງ​ນອນ​ຄົນ​ເຈັບ​ໄດ້​ເຖິງ 600 ຕຽງ, ​​​ຊຶ່ງ​ຈະ​ປະກອບ​ມີ: ພາກສ່ວນ​ສຸກ​ເສີນ, ພາກ​ສ່ວນ​ກວດ​ເຂດ​ນອກ, ພາກສ່ວນຫ້ອງ​ນອນ​ຄົນ​ເຈັບ, ຫ້ອງ​ປະຕິບັດ​ການ​ຝ່າຍ​ການ​ແພດ, ລວມທັງ​ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ຕຶກ​ອາຄານ​ບໍລິຫານ; ຈະສະໜອງ​ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ​ການ​ແພດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ ​ແລະ ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ພະນັກງານ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ບູລະນະ​ຮັກສາ ​ເປັນຕົ້ນ. ​ຄາດ​ວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດັ່ງກ່າວ ຈະ​ຍົກ​ລະດັບ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ, ​ໂດຽສະ​ເພາະ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປິ່ນປົວ, ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸຂະພາບ, ການ​ກໍ່ສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ​ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ດ້ານ​ການ​​ແພດ, ​ໂດຽຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ IT ​ເຂົ້າຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ​ວຽກ​ງານ​ປິ່ນປົວ ​ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ ​ໃຫ້​ວ່ອງ​ໄວ ສະດວກ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝຂຶ້ນ. ​ໃນ​ໄລຍະ​ການ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ໂຮງໝໍ​ມະ​ໂຫສົດ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນ​ບາງ​ພາກສ່ວນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.

ພາຍຫລັງ​ສຳ​ເລັດ​ພິທີ​ວາງ​ສີ​ລາ​ລືກ​, ສະຫາຍ ​ບຸນ​ຍັງ ວໍລະ​ຈິດ ​ແລະ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິ​ງ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍຄະນະ​ຜູ້​ແທນທັງສອງ​ຝ່າຍ ກໍ​ໄດ້​​ເຂົ້າ​ໄປຢ້ຽມຢາມ​​ຄະນະ​ຊ່ຽວຊານ​ແພດ​ຈາກ ສປ ຈີນ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ຄົນ​ເຈັບ​ທີ່​ຜ່າຕັດ​ຕາ​ຂຸ້ນ ຊຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຜ່າຕັດ​ໂດຍຄະນະ​​ແພດ​ດັ່ງກ່າວ.