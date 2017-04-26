ວັນທີ 26/04/2017, ລາວ ແລະຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດປີ ສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ-ລາວ 2017 ຂຶ້ນທີ່ຫໍປະຊຸມ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລາວ, ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງຫວຍດນາມ ພ້ອມດ້ວຍການນຳ ແລະນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຂອງສອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດຂຶ້ນມີຄວາມເຫັນຕໍ່ພິທີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ມີຄວາມວ່າ: ຖືເອົາໂອກາດການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມລາວ ເປັນມື້ເລີກງາມຍາມດີໃຫ້ແກ່ການສະເຫລີມສະຫລອງຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດຂອງພວກເຮົານັ້ນ ຍິ່ງເພີ່ມຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບສອງຊາດຍິ່ງຂຶ້ນ. ເຫດການຂອງມື້ນີ້ມັນເປັນການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ປະກາດໄປທົ່ວສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕໍ່ໂລກ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ທີ່ເຄົາລົບຮັກ ຂອງພວກເຮົາຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພິ່ມພູນຄູນສ້າງດ້ວຍເລືອດເນື້ອ ແລະ ຢາດເຫື່ອນັກຮົບປະຕິວັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດຫລາຍຮຸ້ນຄົນຕະຫລອດມານັ້ນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕະຫລອດໄປ. ຕະຫລອດໄລຍະ 55 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດນຳກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນັບແຕ່ສອງປະເທດໄດ້ເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືນັບແຕ່ປີ 1977 ເປັນຕົ້ນມາ ການພົວພັນສອງຊາດໄດ້ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວທັງລວງກ້ວາງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແຕກດອກອອກຜົນນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາສູ່ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ເປັນຕົ້ນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີຄວາມຫນັກແຫນ້ນ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການໃຫ້ທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ການໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫລືອກັນ ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີຫມາກຜົນ. ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ຮັບການຂະັຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ຕະຫລອດປີ 2017 ນີ້ ສອງປະເທດພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກິດຈະກຳສະເຫລີມສະຫລອງຮ້ອຍກ່ວາກິດຈະກຳ ທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຕ່າງໆໃັ້ຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນທີ່ສຸດ ສົມຄູ່ກັບການພົວພັນຮ່ວມມືສອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ. ໃນໂອກາດອັນເປັນສິລິມຸງຄຸນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຈົ່ງສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ຫມັ້ນຄົວທະນົງແກ່ນຕະຫລອດກາລະນານ. ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດອັນຄຶກຄື້ນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນໃນນີ້ຂ້າພະ້້ເຈົ້າຂໍຮຽນເຊີນສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ຊວັນ ຟຸກ ຮ່ວມກັບຂ້າພະເຈົ້າ ເປີດປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ-ລາວ 2017.