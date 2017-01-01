ສສຊ ສະເໜີຫຼາຍບັນຫາ ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 26 ເມສານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ພ້ອມທັງສະເໜີຫຼາຍບັນຫາ ໃຫ້ລັດຖະບານນຳໄປພິຈາລະນາ. ທ່ານ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິ ຄຳໄຊ ປະທານສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງ ໄດ້ຊົມເຊີຍລັດຖະ ບານທີ່ຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລາຍຈ່າຍແຕ່ກໍເປັນຫ່ວງ ເນື່ອງ ຈາກວ່າແຜນເກັບລາຍຮັບປີ 2017 ຂອງລັດຖະບານບັນລຸ ປະມານ 95 – 96% ຊຶ່ງຫາກ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນງົບປະມານ ຈະຂາດໄປປະມານ 5% ຊຶ່ງຕົກ ຢູ່ປະມານພັນກວ່າຕື້ກີບ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານຄວນ ປັບລາຍຈ່າຍລົງ ເພື່ອຫຼຸຸດຊ່ອງ ວ່າງການຂາດດຸນງົບປະມານ ຊຶ່ງການຂາດດຸນງົບປະມານ ທີ່ສະພາຮອງຮັບບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6,52% ແຕ່ຫາກມີການດັດແກ້ ກໍຈະກະທົບກັບລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ລວມທັງການລົງທຶນ. ສສຊ ເຂດ 11 ຍັງສະແດງ ຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ການອ່ອນ ຄ່າລົງຂອງເງິນກີບນັບແຕ່ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານ 2016 ແລະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ເຖິງວ່າອັດຕາ ແລກປ່ຽນຈະຢູ່ໃນເກນທີ່ສາ ມາດຄວບຄຸມໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ ອາດຈະກະທົບເຖິງລະບົບເສດ ຖະກິດ ໂດຍສະເພາະນັກລົງ ທຶນບໍ່ທາງກົງກໍທາງອ້ອມ. ທ່ານ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ ຍັງສະເໜີກ່ຽວກັບກອງທຶນພັດ ທະນາຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ມີຫຼາຍກອງ ທຶນເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ້ອນເງິນ, ກອງ ທຶນພັດທະນາບ້ານ, ກອງທຶນ ຫຼຸຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າ ເຖິງງ່າຍ ເຖິງວ່າຈຳນວນເງິນ ບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດ ນຳໃຊ້ເງິນກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າ ໃນການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ເພື່ອ ແກ້ໄຂຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ ຍ້ອນມີຫຼາຍກອງທຶນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານແຕກ ຕ່າງກັນ, ອັດຕາການປ່ອຍກູ້, ດອກເບ້ຍແຕກຕ່າງກັນເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເກີດການສົມ ທຽບກັນ ເຮັດໃຫ້ບາງບ່ອນ ເກີດໜີ້ເສຍ, ເກີດການຍົກເລີກ ຈົນເຖິງຂັ້ນຮ້ອງຟ້ອງກັນຕ່າງໆ ນາໆ, ກອງທຶນບາງບ່ອນເຄີຍ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການ ເງິນ ແລະ ການບໍລິຫານໃນ ເມື່ອກ່ອນ ແຕ່ສຸດທ້າຍມາຜູ້ບໍລິ ຫານເຮັດຜິດລະບຽບ ລົ້ມລະ ລາຍບໍ່ເປັນທ່າ ຈຶ່ງສະເໜີພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດກາຄືນ. ນອກຈາກນີ້ ສສຊ ເຂດ 3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ສະ ເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເບິ່ງ ຄືນການຊົດເຊີຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດ ທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ ຊຶ່ງ ບາງໂຄງການ, ການຈັດສັນບໍ່ ເປັນໄປຕາມສັນຍາ, ບໍ່ເປັນໄປ ຕາມການຕົກລົງກັບປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງ ໄປຫາພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ, ສ່ວນການຊົດເຊີຍເຮືອນ, ບາງ ຄອບຄົວຄວນໄດ້ຮັບປະເພດ 2 ປະເພດ 3 ແຕ່ຊ້ຳພັດຊົດ ເຊີຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະເພດ 5 ຊຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄ່າ ຊົດເຊີຍ. ນອກຈາກນີ້ ບັນດາ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງອື່ນໆ ກໍໄດ້ພ້ອມ ກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ພ້ອມທັງສະເໜີຫຼາຍບັນຫາໃຫ້ ລັດຖະບານນຳໄປພິຈາລະນາ.