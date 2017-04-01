ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ ມຽນມາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີໃໝ່ລາວ ພສ 2560

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ກໍຄືຮີດສີບສອງຄອງສີບສີ່ ທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາແຕ່ບຸຮານນະການ;
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ. ມຽນມາ ໄດ້ຈັດງານບາສີສູ່ຂັວນ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2560 ຂື້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ເມສາ 2017, ຢູ່ ສະຖານທູດລາວ ທີ່ ຢັ້ງກຸ້ງ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນງານມີຄະນະສະຖານທູດ, ພະນັກງານສະຖານທູດ, ຄົນລາວທີ່ດໍາລົງຊິວີດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສສ. ມຽນມາ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ຄື: ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ທ່ານທີ່ປຶກສາຝ່າຍປ້ອງກັນຊາດ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສສ. ມຽນມາ ພ້ອມຄອບຄົວ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 50 ທ່ານ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ສົມໄພ ວົງມະຫາຈັກ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ລາຍການຂອງພິທີ ໂດຍທ່ານໄດ້ສະເໜີຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ວັດຖຸປະສົງຂອງການຈັດງານ ແມ່ນເພື່ອບາສີສູ່ຂວັນໃຫ້ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານຕາມຮິດຄອງປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາໃນມື້ຂື້ນວັນປີໃໝ່ ເພື່ອປຸກຂັວນກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍ ພອນໃຫ້ປະສົບພົບພໍ້ແຕ່ໂຊກໄຊອັນໃໝ່ທີ່ໃຫ່ຍຫລວງກວ່າເກົ່າ ໃນໂອກາດປີໃໝ່ທີ່ຈະມາເຖິງ, ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ດີກໍໃຫ້ໄຫຼໄປນໍາປີເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ບຸນປີໃໝ່ແມ່ນງານບຸນປະເພນີທີ່ໃຫ່ຍຂອງຊາດ, ຈັດຂື້ນກາງເດືອນເມສາຂອງທຸກປີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ປະຊາຊົນລາວຖືເອົາບຸນປະເພນີນີ້ ເປັນການຂໍຄຳມາຄາໂທດຕໍ່ມານດາ, ບິດາ, ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າແກ່ຊົງຄຸນວຸດທິ ກໍຄື ຜູ້ມີບຸນຄຸນຄູບາອາຈານ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວມີຫລາຍກິດຈະກຳສຳຄັນ ແຕ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນການບາສີສູ່ຂັວນ ແລະ ສົງນໍ້າອວຍພອນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຊໍາລະລ້າງສິ່ງບໍ່ດີໃຫ້ຫາຍໄປຈາກຕົນຕົວໃຫ້ໄປນຳປີເກົ່າ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ລີຢີ້ ໄຊຍະຊ່າງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ. ມຽນມາ ກໍໄດ້ຜ່ານບົດອວຍພອນປີໃໝ່ໃຫ້ແຂກ ແລະ ເຈົ້າພາບກໍຄືປວງຊົນທົ່ວໄປຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີພິທີສູດມົງຄຸນສະຖານທູດ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສ້ອມແປງໃຫ່ຍ ໂດຍໄດ້ນິມົນພຣະສົງລາວ (ນັກສຶກສາສົງ) ຈໍານວນ 7 ອົງ ມາເຮັດພິທີສູດເສຍເຄາະ, ຮັບເອົາພອນເອົາໄຊໃນປີໃໝ່ລາວທີ່ຈະມາເຖິງ ພ້ອມທັງໄດ້ຖະຫວາຍສັນພາເພນ ແລະ ວັດຖຸປັດໃຈໃຫ້ແກ່ພຣະສົງຈຳນວນໜຶ່ງ.
ພິທີໄດ້ສີ້ນສຸດລົງດ້ວຍບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ກີນເຂົ້າສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນລໍາວົງລາວ, ຊຶ່ງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານ ແລະ ທັງເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ອະນຸລັກຮິດປະເພນີຂອງຊາດລາວ.