ສະພາແຫ່ງຊາດເປັນເອກະພາບກັນເລືອກເອົາທ່ານ ນາງວຽງທອງ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ອີກສະໄໝໜຶ່ງ

ການດຳເນີນກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປັນເອກະພາບເລືອກເອົາທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ອີກສະໄໝໜຶ່ງ ເພາະ ຍັງມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການກວດສອບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ຮຽກເກັບເງິນຄືນໄດ້ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຢູ່ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແຕ່ປີ 2011-2016 ສາມາດດຳເນີການກວດສອບໄດ້ 400 ກວ່າເປົ້າໝາຍ, ນອກຈາກລາຍງານຜົນການກວດສອບ ໃນທົ່ວປະເທດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຕ່ລະຄັ້ງ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນການກວດສອບ ໃຫ້ອົງການກວດສອບຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາຕາມພາລະບົດບາດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການນອກແຜນ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ໂຄງການບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ-ປະມູນ, ລວມທັງໂຄງການຍົກເວັ້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນ.