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ສະພາແຫ່ງຊາດເປັນເອກະພາບກັນເລືອກເອົາທ່ານ ນາງວຽງທອງ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ອີກສະໄໝໜຶ່ງ

    Lao National Radioຂ່າວສະພາແຫ່ງຊາດເປັນເອກະພາບກັນເລືອກເອົາທ່ານ ນາງວຽງທອງ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ອີກສະໄໝໜຶ່ງ

ການ​ດຳ​ເນີນ​ກອງ​ ປະຊຸມ​ສະ​ໄໝສາມັນ​ເທື່ອ​ທີ 3 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຊຸດ​ທີ VIII, ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີ​ພັນ​ດອນ ເປັນ​ປະທານ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ອີກ​ສະ​ໄໝໜຶ່ງ ​ເພາະ​ ຍັງມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ຊີ້​ນຳ-​ນຳພາ ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ​ໄດ້​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການກວດ​ສອບ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ ລັດຖະບານ ​ສາມາດ​ເກັບ​ກູ້ ​ແລະ ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ​ຄືນ​ໄດ້​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ ຢູ່​ ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ຜົນສຳ​ເລັດ​ອັນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ​ຂອງອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ແຕ່​ປີ 2011-2016 ສາມາດ​ດຳ​ເນີ​ການກວດ​ສອບ​ໄດ້​ 400 ກວ່າ​ເປົ້າໝາຍ, ນອກຈາກ​ລາຍ​ງານຜົນ​ການກວດ​ສອບ​ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຕໍ່ກອງ​ປະຊຸມ​ສະພາ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ​ ໃຫ້ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດກາ​ຕາມ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໂຄງການ​ນອກ​ແຜນ ​ຂອງ​ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ​ໂຄງການ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ປະ​ເມີນ-​ປະມູນ, ລວມທັງ​ໂຄງການ​ຍົກ​ເວັ້ນ ​ແລະ ຫລຸ​ດຜ່ອນ​ພາສີ-​ອາກອນ.