ສະມາຄົມໃຫຍ່ ສສຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປລາວ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມແລະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນໂອກາດທີ່ທາງສະມາຄົມໃຫຍ່ແຫ່ງ ສສຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ສປປລາວ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ເຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານ ຄຳມຸ່ຍ ແກ້ວມະນີ ຮອງປະທານສະມາຄົມໃຫຍ່ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ໄຊຈະເລີນ ຮອງປະທານສະມາຄົມ ທັງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະ ມາຄົມຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃນຄັ້ງນີ້ ທາງຄະນະທິມງານດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ດ້ວຍການເຂົ້າພົບປະກັບການນຳຂອງແຂວງ ແລະ ຄະນະປະທານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 ເຊິ່ງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ຄຳພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເຈົ້າ ແຂວງ ທັງເປັນປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະແຂວງອຸດົມໄຊ ຂອງສະມາຄົມໃຫຍ່ ສສຫວຽດນາມປະຈຳລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ,ການເຄື່ອນດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ວ່າມີຄວາມສະດວກແລະຍຸ້ງຍາກຄື່ແນວໃດ,ມີຄວາມຈຳເປັນແລະຕ້ອງການໃຫ້ທາງສະມາຄົມໃຫຍ່ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານໃດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມ,ທັງເປັນການພັດທະນາ,ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມື,ການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງການນຳຂອງແຂວງ ກັບ ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມປະຈໍາແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມແຫນ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ ຮ່ວມກັນສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂວງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນການລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້,ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະອົບອຸ່ນຈິດໃຈ ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມທີ່ເຄື່ອນໄຫວດຳລັງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນຊີວິດ ກໍຄືການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະໄປຕາມລະບຽບຫຼັກການ ຂອງກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຄໍາພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກັບສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມປະຈຳແຂວງ ໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມທັງໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າ ສ່ວນທ່ານ ຄຳມຸ່ຍ ແກ້ວມະນີ ຮອງປະທານສະມາຄົມໃຫຍ່ ແຫ່ງສສຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ຕໍ່ກັບການນໍາຂອງແຂວງທຸກຂັ້ນທີ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ,ອໍານວຍຄວາມສະດວດໃຫ້ ໂດຍຕະຫຼອດມາ ແລະ ຈະນໍາເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສະເໜີຕໍ່ສະຖານທູດ ສສຫວຽດນາມປະຈຳລາວ ເພື່ອຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກທຸກຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງສະມາຄົມໃຫຍ່ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ໄດ້ນໍາເອົາງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ກັບສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມປະຈຳແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເພື່ອ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕື່ມອີກ.