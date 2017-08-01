ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017, ຢູ່ທີ່ບ້ານຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ 3 ບ້ານ. ບ້ານຜາຕັ້ງ, ບ້ານວັງໂພ ແລະ ບ້ານແກ່ວກ້ວາງ ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
ເປັນກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອາລູນີ ກົມມະສິດ, ພັນລະຍາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ປະທານກິດຕິມະສັກສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ນາຍບ້ານ ຈາກ 3 ບ້ານ ໂດຍການເປັນສັກຂີພະຍານຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ-ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈາກ 3 ບ້ານຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ອາລູນີ ກົມມະສິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງ-ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນຳເອົາຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຈາກ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ລູກຫຼານ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງກັນໜາວ, ຜ້າຫົ່ມ, ເກີບກິລາ, ເຄື່ອງກິລາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຖົງພາຍ ລວມມູນຄ່າ 30 ລ້ານກວ່າກີບ. ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງເອື້ອຍນ້ອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທີ່ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການທູດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວດຶງດູດຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມແນວທາງຂອງ ພັກ-ລັດ ເພື່ອນຳມາມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃນໂອກາດໜ້າ.