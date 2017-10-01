ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ ລາວ

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງ ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ , ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2017.
ອອກຮັບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະ ຄະນະ, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 13 ພະຈິກ ທີ່ສະ ໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ມີສະຫາຍ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະເລຂາທິການສູງກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ສະຫາຍ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫລວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ສະຫາຍ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຫົວຫນ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຫາຍໃນຄະນະຕ້ອນຮັບຂອງຝ່າຍລາວ; ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ແລະ ພະນັກງານສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈໍາລາວ ແລະ ມີຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ, ນັກສຶກສາລາວ ແລະ ມວນຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຊາວຈີນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ຢືນໂບກທຸງຊາດຂອງສອງປະເທດ ເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍການເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງຄະນະຢ່າງຄຶກຄື້ນຕາມເສັ້ນທາງ ຈາກສະຫນາມບິນຫາໂຮງແຮມແລນມາກ.
ພິທີຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ໂດຍສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ຊຶ່ງມີບັນດາສະຫາຍການນຳຂັ້ນສູງ ພັກ-ລັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ນຳພາສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄປຍັງແທ່ນກຽດຕິຍົດ ເພື່ອເຄົາລົບທຸງຊາດຈີນ, ລາວ ຕາມລຳດັບ; ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແລະ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຍ່າງກວດແຖວທະຫານກອງກຽດຕິຍົດກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຜູ້ນໍາທັງສອງສະຫາຍໄດ້ຮັບການແນະນໍາຕໍ່ ຄະນະຕ້ອນຮັບທາງການຝ່າຍ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ສປ ຈີນ ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແລະ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພົບປະສອງຝ່າຍ, ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເດ. ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິ້ງ ໃນຄັ້ງນີ້, ເປັນຂີດຫມາຍປະຫວັດສາດສໍາຄັນແຫ່ງການຮັດແຫນ້ນສາຍພົວພັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຫມັ້ນຄົງຍາວນານຕາມທິດ 4 ດີ ທີ່ມີມູນເຊື້ອແຫ່ງມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນຫນັກແຫນ້ນຍາວນານມາແລ້ວນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ-ລັດ ສປ ຈີນ ດ້ວຍໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ພົບປະກັບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ, ທີ່ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ-ລັດ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ ລາວ ພາຍຫລັງທີ່ພັກກອມມູນິດຈີນ ຫາກໍ່ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກຢ່າງສະຫງ່າງາມ ແລະ ໃນບັນຍາກາດທີ່ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ແບບຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລາວ-ຈີນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ອວຍພອນໄຊຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນອີກສະໄຫມຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຢ່າງສູງຂອງທົ່ວພັກ ທີ່ມີຕໍ່ສະຫາຍເຊິ່ງເປັນຜູ້ມີປະສົບການໃນການນໍາພາອັນໂດດເດັ່ນໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມຕາມສີສັນພິເສດຂອງຈີນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງສູງ ແລະ ແບບກະໂດດຂັ້ນເປັນທີ່ປະຈັກຕາຕໍ່ສາກົນ. ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະບານຈີນ ຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ແບບຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານຫມັ້ນຄົງ ຍາວນານ ລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ຊາດ, ເຊິ່ງເປັນການນໍາເອົາສາຍພົວພັນດັ່ງກ່າວ ກ້າວສູ່ລະດັບສູງອັນໃຫມ່ ແລະ ສະແດງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະເປັນໂອກາດດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການນໍາຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອຮ່ວມກັນຕີລາຄາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ຫນ້າ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດຢູ່ໃນສະພາບການໃຫມ່.
ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນສໍາເລັດຂອງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ມີການກໍານົດເອົາແນວຄິດ ສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນເປັນແນວຄິດຊີ້ນໍາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນຈີນພາຍໃຕ້ການນໍາພາອັນສະຫລາດສ່ອງໃສຂອງພັກຈົ່ງບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃຫມ່ໃຫຍ່ຫລວງກວ່າເກົ່າໃນການສ້າງສັງຄົມນິຍົມທີ່ຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ກົມກຽວປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ສວຍງາມ.
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ຕາງຫນ້າໃຫ້ພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອອັນລໍ້າຄ່າ, ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນອັນໃຫຍ່ຫລວງແກ່ປະຊາຊົນລາວໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ ສປປ ລາວໃນປະຈຸບັນ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ-ລັດ ສປ ຈີນ ຢ່າງອັນອົບອຸ່ນ ເຕັມໄປດ້ວຍໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ສະຫນິດສະຫນົມຂອງສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແລະ ການນໍາຂັ້ນສູງຂອງລາວ ພ້ອມດ້ວຍມວນຊົນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຢ່າງຫລວງ ຫລາຍ ແລະ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ-ລັດ ສປ ຈີນ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປປ ລາວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຖານະເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ອີກຄັ້ງໃໝ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ແບບຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫມັ້ນຄົງ ຍາວນານ ຕາມທິດ 4 ດີ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ ທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ, ແຕກດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນຕະຫລອດມາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ກໍໄດ້ຊົມເຊີຍປະຊາຊົນລາວອ້າຍນ້ອງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໂດຍມີສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າທີ່ຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ສປ ຈີນ ຈະຮ່ວມກັບ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ນັບມື້ເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ຮ່ວມກັນທົບທວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍທັງທາງກວ້າງ ແລະ ລວງເລິກ. ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ລາວ-ຈີນ ລ້ວນແຕ່ເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີພັກກອມມູນິດນໍາພາ, ມີອຸດົມການ, ລະບອບການເມືອງ, ເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາທີ່ຄ້າຍກັນ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຢຶດຫມັ້ນທິດທາງການພົວພັນແບບຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫມັ້ນຄົງ ຍາວນານ ຕາມທິດ 4 ດີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາສັງຄົມນິຍົມ ລາວ-ຈີນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ການພົວພັນດ້ານການເມືອງໄດ້ມີການເສີມຂະຫຍາຍເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໄດ້ເປັນພື້ນຖານອັນດີໃຫ້ແກ່ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍໃນດ້ານຕ່າງໆ. ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານທິດສະດີ, ບົດຮຽນການປົກຄອງລັດ-ບໍລິຫານປະເທດ, ການກໍ່ສ້າງພັກ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ນັບມື້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃຫມ່, ພວມນໍາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາກົນໄກ ການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ ລະຫວ່າງ ການນໍາຂັ້ນສູງ ລະຫວ່າງ 2 ພັກ ແລະ 2 ລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ເອົາໃນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ; ສືບຕໍ່ສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາທີ່ຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້; ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມື 2 ພັກ ໄລຍະສົກປີ 2016-2020 ໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານນໍາພາຄູ້ມຄອງ ຂອງພັກ-ລັດລາວ ຢູ່ຈີນ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຍຸດທະສາດ “ການຫັນປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລເປັນປະເທດທາງຜ່ານເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ” ຂອງລາວ ເຂົ້າກັບຍຸດທະສາດ“; ຫນື່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງຈີນ ເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາສູ່ປະຊາຊົນ 2 ຊາດ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແລະ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນການລົງນາມບັນດາເອກະສານການຮ່ວມມື ຈຳນວນ 17 ສະບັບຄື: ສັນຍາການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນສະພາບການໃຫມ່; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມກັນກໍ່ສ້າງແລວທາງເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການພັດທະນາເສັ້ນທາງສາຍໄຫມດີຈີຕອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຈອດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານວິິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມໂຄງການໂຕແບບ ໃນການສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສ້າງແຜນແມ່ບົດການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າອູ ແລະ ນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ສ້າງເຂດຕົວແບບພັດທະນາກະສິກໍາຄົບວົງຈອນທີ່ທັນສະໄຫມ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອໃນ 3 ປີຕໍ່ຫນ້າ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ສານແລກປ່ຽນວ່າດ້ວຍຝ່າຍຈີນເຫັນດີກໍານົດເອົາໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບລະບົບ ICT ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສປປ ລາວ; ສັນຍາຂອບ ສະຫນອງເງິນກູ້ພິເສດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍປາຫລາຍ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ດ້ານການຮ່ວມມືໄຟຟ້າ; ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນ ສປປ ລາວ; ສັນຍາເງິນກູ້ພິເສດດອກເບ້ຍຕໍ່າໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍປາຫລາຍ; ສັນຍາເງິນກູ້ທຸລະກິດໂຄງການສາຍສົ່ງ 115 (ກິໂລໂວນ) ຊຽງຮ່ອນ-ຫົງສາ; ສັນຍາຮ່ວມທຶນສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາບໍ່ເຕັນຕອນທີ I ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ; ສັນຍາເງິນກູ້ທຸລະກິດໂຄງການສາຍສົ່ງ 500/230 KV ອ້ອມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ສປ ຈີນ ແຈ້ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ 4 ຕື້ຢວນ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນລາວ ໃນ 8 ໂຄງການໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ໃນເວລາເໝາະສົມ ໃນປີໜ້າ.
ໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບເປັນກຽດແດ່ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຈີນ ທີ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ໂດຍມີບັນດາການນໍາຂັ້ນສູງພັກ-ລັດ ສປ ຈີນ ແລະ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.