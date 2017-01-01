ສານອວຍພອນປີໃໝ່ ຂອງ ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະ ເທດ

ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ເຊື້ອຊາດລາວ ທີ່ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ປີວອກ ພສ 2559 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ປີລະກາ ພສ 2560, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຂໍສົ່ງພອນອັນປະເສີດ ມາຍັງພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂໍໃຫ້ທຸກໆ ຄົນຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ, ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃໝ່ໃຫຍ່ຫລວງ ກ່ວາປີທີ່ຜ່ານມາ.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ປີວອກ ພສ 2559 ທີ່ຜ່ານພົ້ນໄປນີ້ ເປັນປີໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງປະເທດເຮົາ ຊຶ່ງເປັນປີທໍາອິດ ແຫ່ງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII. ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບການພາກພື້ນ-ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເຮົາ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍທົດສອບຫລາຍປະການກໍຕາມ, ແຕ່ຍ້ອນມີຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ຄວາມບຸກບືນສູ້ຊົນຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ສົມທົບກັບການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງປະເທດເພື່ອນມິດອ້າຍນ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສປປ ລາວ ພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ຮັບປະກັນມີສະເຖຍລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 2.027 ໂດລາສະຫະລັດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ການເປັນປະທານໝູນວຽນອາຊຽນ ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28-29 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ທັງໝົດນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ, ຖານະບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສູງເດັ່ນຂື້ນຕື່ມອີກ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດທັງຫລາຍ
ປີລະກາ ພສ 2560 ທີ່ກ້າວມາເຖິງນີ້ ເປັນປີທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ກໍຄືຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີ ຮັກສາມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີ ອັນເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດອັນດີງາມ ແລະ ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ປະເທດຊາດທີ່ແສນຮັກຂອງພວກເຮົາ ມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ.
ໃນໂອກາດເລີກງາມຍາມດີ ອັນເປັນສິລິມຸງຄຸນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ການນໍາຂອງ ພັກ-ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂໍສົ່ງພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທຸກຖ້ວນໜ້າ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕະຫລອດຮອດຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.
ພິເສດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ອວຍພອນໄຊອັນອົບອຸ່ນ ມາຍັງ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ຖັນແຖວກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນສູງສົ່ງ ແລະ ມີກຽດສະຫງ່າ ໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດນໍ້າແດນດິນ ອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດລາວ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບ ແລະ ພາລະນາໄມສົມບູນ, ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າສະເໝີໄປ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ມາຍັງ ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຖ້ວນໜ້າ ທີ່ກໍາລັງຮັກສາປິ່ນປົວ ຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ຈົ່ງຫາຍຈາກພະຍາດໂລຄາໂດຍໄວ ກັບຄືນເມືອຫາຄອບຄົວ, ກົມກອງ ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນປີລະກາ ພສ 2560 ນີ້, ໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ, ປາຊະຈາກພະຍາດໂລຄາທັງປວງ ແລະ ມີໂຊກໃຫຍ່ໄຊງາມຕະຫລອດປີເທີ້ນ.
ສະບາຍດີປີໃໝ່
ຂໍຂອບໃຈ