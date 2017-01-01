ທ້າຍເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ, ແຂວງສາລະວັນ ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ພັດທະນາໂຄງການ PDA ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຫ້ວຍນໍ້າໃສ 2 ລະຫວ່າງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກພະລັງງານບໍ່ແຮ່ແຂວງ ກັບ ບໍລິສັດເອັດສດີເອັດສ (SDS) ໂດຍມີ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກຫ້ວຍນໍ້າໃສ 2 ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫາງພູນ້ອຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເປັນເຂື່ອນນໍ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ເຂື່ອນນີ້ມີກໍາລັງ ການຕິດຕັ້ງປະມານ 5 MW (ເມກາວັດ); ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການປະກອບດ້ວຍຫົວງານຜັນນໍ້າ ຫລື ເຂື່ອນ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ ແລະ ພາກສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງການ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຂດຄື: ເຂດອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນຫົວງານ, ເຂດຄອງສົ່ງນ້ຳ, ເຂດອ່າງເກັບນ້ຳດັດສົມ ແລະ ເຂດເຮືອນຈັກ, ລັກສະນະຂອງເຂື່ອນເປັນຝາຍນ້ຳລົ້ນ, ມີຄວາມສູງ 10m, ຍາວ 344m ແລະ ຝາຍນ້ຳລົ້ນ 60m, ແລວຄອງສົ່ງນ້ຳມີຄວາມຍາວ 2134m, ເປັນລັກຊະນະຮູບຄາງໜູ ແລະ ອ່າງນ້ຳນອນເບຕົງເສີມເຫລັກຍາວ 74m ແລະ ມີແຮງດັນ 144m, ມີເຮືອນຈັກ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ດ້ານຫລັງເຮືອນຈັກຍາວ 700m.
ສາລະວັນ ເຊັນສັນຍາສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍນໍ້າໃສ 2
ທ້າຍເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ, ແຂວງສາລະວັນ ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ພັດທະນາໂຄງການ PDA ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຫ້ວຍນໍ້າໃສ 2 ລະຫວ່າງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກພະລັງງານບໍ່ແຮ່ແຂວງ ກັບ ບໍລິສັດເອັດສດີເອັດສ (SDS) ໂດຍມີ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.