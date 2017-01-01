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ສາລະວັນ ເຊັນສັນຍາສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍນໍ້າໃສ 2

    Lao National Radioຂ່າວສາລະວັນ ເຊັນສັນຍາສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍນໍ້າໃສ 2

ທ້າຍ​ເດືອນ​ເມສາ ຜ່ານ​ມາ, ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ ຈັດ​ພິທີ​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ ພັດທະນາ​ໂຄງການ PDA ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ພະລັງງານ​ນໍ້າ​ຫ້ວຍ​ນໍ້າ​ໃສ 2 ລະຫວ່າງ​ ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ-ການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ພະ​ແນ​ກພະລັງ​ງານ​ບໍ່​ແຮ່​ແຂວງ ກັບ​ ບໍລິສັດ​ເອັດ​ສດີ​ເອັດ​ສ (SDS) ​ໂດຍ​ມີ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະ​ວິ​ກຸນ ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງໆ​ສາລະ​ວັນ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ ນໍ້າຕົກ​ຫ້ວຍ​ນໍ້າ​ໃສ 2 ​ແມ່ນ​ຕັ້ງຢູ່​ບ້ານ​ຫາງ​ພູ​ນ້ອຍ​ ​ເມືອງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ ​ເປັນ​ເຂື່ອນ​ນໍ້າຕົກ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ ຕາມ​ການ​ສຶກສາ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ ເຂື່ອນ​ນີ້​ມີ​ກໍາລັງ ​ການ​ຕິດຕັ້ງ​​ປະມານ 5 MW (​ເມ​ກາ​ວັດ); ​ມູນ​ຄ່າ​ກໍ່ສ້າງ 12 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ, ໂຄງການ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ງານ​ຜັນ​ນໍ້າ​ ຫລື ​ເຂື່ອນ, ອ່າງ​ເກັບ​ນໍ້າ, ​ເຮືອນ​ຈັກ ​ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ຂອງ​ໂຄງການ, ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 3 ​ເຂດ​ຄື: ​ເຂດ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ເຂື່ອນ​ຫົວ​ງານ, ​ເຂດ​ຄອງ​ສົ່ງ​ນ້ຳ, ​ເຂດ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ດັດສົມ ​ແລະ ​ເຂດ​ເຮືອນ​ຈັກ, ລັກສະນະ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ເປັນ​ຝາຍ​ນ້ຳ​ລົ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ສູງ 10m, ຍາວ 344m ​ແລະ ​ຝາຍ​ນ້ຳ​ລົ້ນ 60m, ​ແລວ​ຄອງ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 2134m, ​ເປັນ​ລັກ​ຊະນະ​ຮູບ​ຄາງໜູ ​ແລະ ​ອ່າງ​ນ້ຳ​ນອນ​ເບ​ຕົງ​ເສີມ​ເຫລັກຍາວ 74m  ​ແລະ​ ມີ​ແຮງ​ດັນ 144m, ມີ​ເຮືອນ​ຈັກ 2 ໜ່ວຍ ​ແລະ ​ມີ​ຮ່ອງ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ ດ້ານຫລັງ​ເຮືອນ​ຈັກ​ຍາວ 700m.