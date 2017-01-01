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ສື່ມວນຊົນລາວ ຮຽນຮູ້ການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະ ຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

    Lao National Radioຂ່າວສື່ມວນຊົນລາວ ຮຽນຮູ້ການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະ ຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

ພະ​ແນ​ກສາທາລະນະ​ສຸກ​ ນະຄອນຫລວງວຽງ​ຈັນ ​ໄດ້​ຈັດ​ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຝົ້າ​ລະວັງ, ຄວບ​ຄຸມພະ​ຍາດ​​ໄຂ້​ຍຸງ​ລາຍ ​ໃຫ້​ກັບ​ບັນດາ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ທຸກ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ນະຄອນຫລວງວຽງ​ຈັນ ​ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ ພອນ​ປະ​ເສີດ ອຸ​ນາ​ພົມ ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກສາທາລະນະ​ສຸກ ນະຄອນ ຫລວງ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ການ​ຈັດ​ຊຸດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ບັນດາ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື, ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ​ໃນ​ຫລາຍ​ບັນຫາທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງ​ລາຍ​ ທັງ​ນີ້, ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ລະດັບ ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ ໃຫ້​ກັບ​ບັນດາ​ສື່​ມວນ​ຊົນທຸກ​ຂະ​ແໜງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີການ​ຕ້ານ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມພະຍາດ​​ໄຂ້ຍຸງ​ລາຍ ​ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ຜ່ານ​ທາງ​ສື່​ສິ່ງ​ພິມ ​ແລະ ສື່​ທາງ​ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ການ​ຕ້ານ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມພະ​ຍາດ​ດັ່ງກ່າວ ​ແນ​ໃສ່​ປ້ອງ​ກັນ​​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ ຂອງ​ພະຍາດ​​ໄຂ້​ຍຸງ​ລາຍ ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ລົງ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ປັດຈຸບັນ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄຂ້ຍຸງ​ລາຍ ຫລາຍ​ກວ່າ 500 ກໍລະນີ ​ໃນ​ນັ້ນ ນະຄອນ ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ມີ 171 ກໍລະນີ, ຍິງ 69 ກໍລະນີ (ບໍ່​ມີ​ກໍລະນີ​ເສຍ​ຊີວິດ) ທັດ​ລົງ​ມາ​ແມ່ນ ​ແຂວງ ຈຳປາ​ສັກ, ອັດ​ຕະປື, ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ, ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາລະ​ວັນ, ​ເຊ​ກອງ ​ແລະ ​ແຂວງຄຳ​ມ່ວນ.

ຂ່າວ: ຂປລ