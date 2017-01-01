ສື່ມວນຊົນລາວ ຮຽນຮູ້ການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະ ຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງ, ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໃຫ້ກັບບັນດາສື່ມວນຊົນ ທຸກຂະແໜງການ ອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນ ຫລວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດຊຸດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນຫລາຍບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ທັງນີ້, ແນໃສ່ຍົກລະດັບ ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ກັບບັນດາສື່ມວນຊົນທຸກຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບວິທີການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເພື່ອນຳໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຜ່ານທາງສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ສື່ທາງອີເລັກໂຕນິກຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວິທີການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ປ້ອງກັນເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.
ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫລາຍກວ່າ 500 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ມີ 171 ກໍລະນີ, ຍິງ 69 ກໍລະນີ (ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີວິດ) ທັດລົງມາແມ່ນ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ.
ຂ່າວ: ຂປລ