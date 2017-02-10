ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມສຳລັບງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມສຳລັບງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ພາຍຫລັງເລີ່ມຕົ້ນແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ຂະນະທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງຄອງເຈົ້າຫຼຽນຄໍາເປັນສະໄໝທີ 5 ສາມາດຍາດໄດ້ໄດ້ 26 ຫຼຽນຄຳ, 23 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 29 ຫຼຽນທອງ ລວມ 78 ຫຼຽນ. ສ່ວນເຈົ້າພາບຄັ້ງທີ່ 7 ແມ່ນແຂວງສາລະວັນ ໃນປີ 2020.
ພິທີອັດງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກຸມພານີ້ ທີ່ສະໜາມກິລາ ມສ ສີທ່ານາໄຊ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກ່າວປີດງານຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ຊຶ່ງໃນໂອກາດກ່າວປິດງານກິລາຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜົນງານ, ຜົນສຳເລັດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ບັນດາທ່ານຄະນະນຳນັກກິລາ, ຄູເຝິກ, ນັກກິລາ, ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ໃຫ້ການອຸປະຖໍາ-ສະໜັບສະໜູນ ຕະຫຼອດຮອດ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນງານຄັ້ງນີ້ ຈົນມີຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍຢ່າງຈົບງາມ.
ຂະນະທີ່ ທ່ານ ສີສຸວັນ ວົງຈອມສີ, ເຈົ້າແຂວງຯ ສາລະວັນ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວ ແຂວງ ສາລະວັນ ກ່າວຮັບທຸງກິລາຕໍ່ຈາກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິງ ທີ່ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແຂວງ ສາລະວັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020,
ເຊິ່ງເປັນພາລະກິດອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີກຽດສະຫງ່າ ຊຶ່ງແຂວງ ສາລະວັນ ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດໃຫ້ໄດ້
ສຳລັບລາຍການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ໃນພີທີປິດງານກິລາຄັ້ງນີ້ ມີ 5 ລາຍການ ຄື: 1. ບົດຟ້ອນ “ປິດສະໜາລຳສາລະວັນ” ສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາແຕ່ບັນພະບູລຸດຂອງຊາວແຂວງສາວະວັນ, ລຳສາລະວັນ 2. ບົດເພງ “ນັດພົບກັນປີ 2020” ສະແດງເຖິງການເຊີນຊວນນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 7 ປີ 2020. 3 ບົດຟ້ອນ “ຮ່ວມໃຈສະຫຼອງໄຊ” ສະແດງເຖິງບັນດານັກຮຽນ, ຄູ-ອາຈານ, ທະຫານຕຳຫຼວດ, ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ, ແພດໝໍ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນພາກັນມ່ວນຊື່ນສະຫຼອງຜົນສຳເລັດຂອງງານມະຫະກຳກິລານັກຮຽນໃນຄັ້ງນີ້. 4. ເປັນບົດຟ້ອນ “ລູກຫຼານລຸງ ສີສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ຫ່າງໄກສິ່ງເສບຕິດ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດ” ສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແຂງແຮງ, ມີລະບຽບວິໃນຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ມີຄວາມມັກຮັກໃນສິລະປະປ້ອງກັນຕົວຂອງລາວ, ແລະ 5. ບົດຟ້ອນ “ອະນາຄົດຂອງຊາດ” ສະແດງເຖິງພະລັງຄວາມສາມັກຄີຂອງບັນດານ້ອງນັກຮຽນທີ່ມັກຮັກໃນການຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ຳຮຽນ ເພື່ອກາຍເປັນໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ