ອຸດົມໄຊ ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ ຈີນ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນ ທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ ຊ່ວງແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ. ໂດຍການເປັນຂອງທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ,ຫົວໜ້າຄະ ນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ ຂັ້ນສູນກາງ,ມີບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ກຳມະການພັກແຂວງ,ສອງກອງບັນຊາການ ປກຊ ປກສ,ເຈົ້າເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການ ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນໄລຍະ ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ ຊ່ວງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 126,6 ກິໂລແມັດ ໃນນັ້ນ ປະກອບມີຂົວ 57 ແຫ່ງ,ອຸໂມງ 34 ຈຸດແລະ ສະຖານີ 9 ແຫ່ງ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ວຽກງານແຕ່ລະດ້ານແມ່ນພວມເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບາງໜ້າວຽກແມ່ນໄດ້ສຳເລັດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ເຊັນ ການແຕ່ງ ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ,ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ການປັກຫຼັກໝາຍ,ວຽກງານຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ການເວນຄືນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ວຽກງານການກວດ ກູ້ລະເບີດ ກໍໄດ້ມີການສຳຫຼວດແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຈຸດໃຫຍ່ ລວມທັງວຽກງານການກໍ່ສ້າງແລະຂຸດເຈາະອຸໂມງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາການກໍ່ ສ້າງຂອງຈີນ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງ ກໍໄດ້ຄຸ້ນຄ້ຽວກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດທັນຕາມທິດທາງແຜນການ ແລະ ເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ນອກຈາກວຽກງານທີ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນ ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງ ໄປຕາມທິດທາງແລ້ວ ກໍຍັງມີບາງວຽກທີ່ເຫັນວ່າຍັງຊັບສົນແລະ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍແລະພາລະບົດບາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ,ການສະໜອງສະບຽງອາຫານ,ການລົງປະຈຳການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງແກ້ໄຂ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ ຈິນ ຊ່ວງແຂວງອຸດົມໄຊ ດຳ ເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ ຕໍ່ເນື່ອງໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ມີຄຳຄິດ ຄໍາເຫັນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ຕື່ມອີກ.