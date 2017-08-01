ອຸດົມໄຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 15 ປີ ( 9 ກັນຍາ 2002 – 9 ກັນຍາ 2017 )

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກັນຍາ 2017 ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ສະຫະ ພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ດ້ວຍການໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິ່ງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານ ບຸນລອດ ອ່ອນພະຈັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,ທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,ທ່ານ ສົມພັນ ມະນີພັນ ປະທານສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແຂວງ,ມີບັນດາກໍາ.ມະການພັກແຂວງ,ຫົວໜ້າພະ ແນກການ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ສອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ,ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ,ປະທານສະຫະພັນນັກຮົມເກົ່າ ເມືອງ 7 ເມືອງ,ບໍລິສັດຮ່ວມມືສາກົນ 705 ແລະ ທະ ຫານເຂດ2 ສສ ຫວຽດນາມ ຕະຫຼອດຮອດ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ພາຍໃນເທດ ສະບານແຂວງ.
ໃນພິທີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການກ່າວຄໍາປາໄສ ກ່ຽວກັບວັນສ້າງຕັ້ງ ສະ ຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ15 ປີ ໃນນັ້ນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາ,ພາລະບົດ ບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່,ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານ,ມູນເຊື້ອ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຊິ່ງກັນຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເພື່ອລະນຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງນັກຮົບປະ ຕິວັດທີ່ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື່ອເພື່ອປະເທດຊາດ ຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ,ປະຊາທິປະ ໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ມາສູ່ປະຊາຊົນ ທັງເປັນການເຊີດຊູພາລະບົດບາດ,ມູນ ເຊື້ອແລະຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ຂອງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ແນວທາງຂອງພັກ,ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະ ກົດຜົນເປັນຈິງ.
ໂອກາດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີພິທີມອບ ໃບຍ້ອງຍໍຜົນງານ 5 ປີ ຂອງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແຂວງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນັກຮົບເກົ່າ ທິີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບ ສ່ວນເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ການຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບ ຮອບ 15 ປີ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກ ຈະມີພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິ່ງ ແລ້ວ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ກັນຍາ ກໍໄດ້ມີກິດຈະກຳຍ່າງ ມາລາທອນ ແລະ ຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນ ທາງການນຳແຂວງ ໄດ້ພ້ອມກັນວາງພວງມາລາຢູ່ທີ່ສຸສານນັກ ຮົບປະຕິວັດ ແລະ ວ່າງກະຕ່າດອກໄມ້ຢູ່ທີ່ ອານຸສາວະລີ ປະ ທານໄກສອນ ພົມ ວິ ຫານ ຕື່ມອີກ.