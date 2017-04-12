ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາລາວພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນໄດ້ມອບເຄື່ອງສະຕາໄລຟໂຟນ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງດາວທຽມໃຫ້ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນ ວັນທີ 12.04.2017 ທີ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທ່ານ ດູດູ ເລີມບາ ລູວັນກູ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາລາວ, ທ່ານ ສັງຂານ ຈູມຄໍາພັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ສົມໝາຍ ດວງດາລາ ຫົວໜ້າຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ, ທ່ານ ຕະບອງເພັດ ພູດທະວົງ ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ ພະແນກສື່ສານມວນຊົນພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ດູດູ ເລີມບາ ລູວັນກູ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ:
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາລາວ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ດີ ແລະ ມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນມາຫຼາຍປີ ເຊິ່ງການມອບເຄື່ອງສະຕາໄລຟໂຟນ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງດາວທຽມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານລະຫວ່າງກັນພາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນຮັບໃຊ້ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານແກ່ພັກ-ລັດກໍ່ຄືສົ່ງເສີມສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວໃນທົ່ວປະເທດ ເຄື່ອງສະຕາໄລຟໂຟນ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງດາວທຽມທີ່ນໍາມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ມີມູນຄ່າ 12.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 97 ລ້ານກວ່າກີບ.
ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ທ່ານ ດູດູ ເລີມບາ ລູວັນກູ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາລາວພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ອວຍພອນເຖິງບັນດາຄະນະນໍາທຸກພາກສ່ວນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຈົ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ, ເປັນກະບອກສຽງຂອງພັກ-ລັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.