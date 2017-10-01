ອົງການໂລຕັສເວີຣຮ່ວມກັບພະແນກ ສກຂ ຊຽງຂວາງ ຫ້ອງການ ສກມ ຄໍາ ຈັດເຝິກອົບຮົມວິຊາຫັດຖະກໍາໃຫ້ຄູສອນປະຖົມ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ເມືອງຄໍາ

ອົງການໂລຕັສເວີຣ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງຄໍາ ຈັດເຝິກອົບຮົມເທັກນິກການສອນວິຊາຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ຄູສອນປະຖົມ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນລະ ຫວ່າງ ວັນທີ 6-10 ພະຈິກ 2017 ນີ້ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມດອກຄໍາ ເມືອງຄໍາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ພົມມາ ສີພັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຄໍາ, ທ່ານ ນາງ ສອນຍອງ ເຈ ຫົວໜ້າອົງການໂລຕັສເວີຣ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີຄູເຝິກມາຈາກຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູສອນໂຮງຮຽນປະຖົມ 12 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ພາໃຕ້ບານ ວິຊາການຂະແໜງປະຖົມ-ອະນຸບານ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ກ່າວລາຍງານໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄູສອນໂຮງຮຽນປະ ຖົມ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມ ດອກຄໍາ, ນາປາ, ຈອມທອງ, ໜອງໃໝ່, ໄຮໜ່ຽງ, ກໍງີ້ວ, ນາແປນ, ຄໍາເໜືອ, ຮີບຖາງ, ຄັງແຄະ, ນາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ດອນຄໍາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເທັກນິກ ແລະ ວີທີການສອນວິຊາຫັດຖະກໍາຢ່າງຫຼາກຫຼາຍວິທີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງວິຊາຫັດຖະກໍາ, ການປະດິດເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ການປະດິດເຄື່ອງປະ ດັບ, ການຮັກສາອານາໄມເຮືອນ, ການປະດິດເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ, ການຮັກສາອານາໄມເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ການແຕ່ງກິນ ແລະ ການວາງສະແດງຜົນງານຂອງການຈັດເຝິກອົບຮົມ, ນອກນັ້ນ ສໍາມະນາກອນຍັງຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາການສິດສອນວິຊາຫັດຖະກໍາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງໃຜລາວຕື່ມອີກ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ວິຊາຫັດຖະກໍາ ກາຍເປັນວິຊາທີ່ສຳຄັນຄືກັນກັບວິຊາອື່ນໆ ແນໃສ່ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາຫັດຖະກໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.
ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ມັງໜໍ່ເມກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ນໍາຄູເຝິກໃຫ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ, ຄົ້ນຄ້ວາສົນທະນາປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ກິດຈະກໍາໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໂມງເວລາໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອເຮັດແນວໃດ້ໃຫ້ບັ້ນເຝິກອົບຮົມດໍາເນີນໄປຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນ ລຸຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ.