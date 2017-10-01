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ອົງການໂລຕັສເວີຣຮ່ວມກັບພະແນກ ສກຂ ຊຽງຂວາງ ຫ້ອງການ ສກມ ຄໍາ ຈັດເຝິກອົບຮົມວິຊາຫັດຖະກໍາໃຫ້ຄູສອນປະຖົມ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ເມືອງຄໍາ

    Lao National RadioNewsອົງການໂລຕັສເວີຣຮ່ວມກັບພະແນກ ສກຂ ຊຽງຂວາງ ຫ້ອງການ ສກມ ຄໍາ ຈັດເຝິກອົບຮົມວິຊາຫັດຖະກໍາໃຫ້ຄູສອນປະຖົມ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ເມືອງຄໍາ

ອົງການ​ໂລ​ຕັສ​ເວີຣ ຮ່ວມ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ຫ້ອງການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​

ເມືອງ​ຄໍາ ຈັດ​ເຝິກອົບຮົມ​ເທັກ​ນິກການ​ສອນ​ວິຊາ​ຫັດຖະ​ກໍາ ໃຫ້​ຄູ​ສອນ​ປະຖົມ 12 ​ໂຮງຮຽນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ເມືອງ​ຄໍາ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ ​ໃນ​ລະ ຫວ່າງ ວັນ​ທີ 6-10 ພະຈິກ 2017 ນີ້ ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ​ດອກ​ຄໍາ ​ເມືອງ​ຄໍາ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ມັງ​ໜໍ່​ເມກ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ, ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ມີ​ທ່ານ ພົມມາ ສີ​ພັນ​ທອງ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ເມືອງ​ຄໍາ, ທ່ານ ນາງ ສອນ​ຍອງ ​ເຈ ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ໂລ​ຕັສ​ເວີຣ ປະ​ຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີ​ຄູ​ເຝິກ​ມາ​ຈາກ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ, ສູນ​ອົບຮົມ​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ ​ແລະ ຄູ​ສອນ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ 12 ​ແຫ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

         ທ່ານ ນາງ ບົວ​ຄໍາ ພາ​ໃຕ້​ບານ ວິຊາ​ການ​ຂະ​ແໜງປະຖົມ-ອະນຸບານ ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ​ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ຈຸດປະສົງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ເຝິກອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ຄູ​ສອນ​ໂຮງຮຽນ​ປະ ຖົມ 12 ​ໂຮງຮຽນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຄື: ​ໂຮງຮຽນປະຖົມ ດອກ​ຄໍາ, ນາ​ປາ, ຈອມ​ທອງ, ໜອງ​ໃໝ່, ​ໄຮ​ໜ່ຽງ, ກໍ​ງີ້ວ, ນາ​ແປນ, ຄໍາ​ເໜືອ, ຮີບ​ຖາງ, ຄັງ​ແຄະ, ນາ​ເມືອງ ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ ດອນ​ຄໍາ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕໍ່​ກັບ​ເທັກ​ນິກ ​ແລະ ວີ​ທີ​ການ​ສອນ​ວິຊາ​ຫັດຖະ​ກໍາຢ່າງ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ວິທີ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ ຄວາມ​ໝາຍ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງ​ວິຊາ​ຫັດຖະ​ກໍາ, ການ​ປະດິດ​ເຄື່ອງ​ຫຼີ້ນ, ການ​ປະດິດ​ເຄື່ອງ​ປະ ດັບ, ການ​ຮັກສາ​ອານາ​ໄມ​ເຮືອນ, ການ​ປະດິດ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ພາຍ​ໃນ​ເຮືອນ, ການ​ຮັກສາ​ອານາ​ໄມ​ເຄື່ອງນຸ່ງ​ຫົ່ມ, ການ​ແຕ່ງກິນ ​ແລະ ການວາງສະ​ແດງ​ຜົນງານ​ຂອງ​ການຈັດ​ເຝິກອົບຮົມ, ນອກ​ນັ້ນ ສໍາ​ມະ​ນາກ​ອນຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ປຶກສາຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ຕ້ອງການຈະ​​ເຝິກອົບຮົມ​ໃນຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ ພ້ອມ​ທັງ​ແລກປ່ຽນ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນຮ່ວມ​ກັນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ສິດສອນ​ວິຊາ​ຫັດຖະ​ກໍາ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງໃຜລາວ​ຕື່ມ​ອີກ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ໃຫ້​ວິຊາ​ຫັດຖະ​ກໍາ ກາຍ​ເປັນ​ວິຊາ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ວິຊາ​ອື່ນໆ ​ແນ​ໃສ່​ປູກ​ຈິດ​ສໍານຶກ ​ແລະ ສ້າງ​​ໃຫ້​ນັກຮຽນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ຫັດຖະ​ກໍາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ, ນໍາ​​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້ທີ່​ໄດ້​ຮຽນ​ມາ ໝູນ​ໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ຊີວິດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ໃຫ້​ຄຸ້ມ​ຄ່າ ​ແລະ ເກີດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງ​ສຸດ.

         ​ໂອກາດ​ນີ້ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ມັງ​ໜໍ່​ເມກ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ມາ​ຍັງ​ສໍາ​ມະ​ນາກ​ອນທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຈົ່ງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ນໍາ​ຄູ​ເຝິກ​ໃຫ້​ເຕັມ​ເມັດເຕັມ​ໜ່ວຍ, ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ສົນທະນາປະກອບ​ຄໍາ​ຄິດ​ຄໍາ​ເຫັນ​ແຕ່​ລະ​ຫົວ​ຂໍ້​ກິດຈະ​ກໍາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ພ້ອມ​ທັງ​ປະຕິບັດ​ໂມງ​ເວລາ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ງວດ ​​ເພື່ອ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ້​ໃຫ້​ບັ້ນ​ເຝິກອົບຮົມ​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ຢ່າງ​ມີ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ ​ແລະ ບັນ ລຸ​ຕາມ​ຈຸດປະສົງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​.