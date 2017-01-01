ຮອງປະທານປະເທດ ຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ຫົວໜ້າໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ LDP ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ຂອງທ່ານ ນາງ ຊິນາໂກະ ຊູຈິຢະ ຫົວໜ້າໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ LDP ຍີ່ປຸ່ນ, ເລຂາທິການສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ຝ່າຍລັດຖະສະພາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃນໂອກາດເດີນທາງ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-3 ພຶດສະພາ 2017.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ທ່ານ ນາງ ຊິນາໂກະ ຊູຈິຢະ ພ້ອມຄະນະ, ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢ້ຽມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນການ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີມາແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ຈະເລີນງອກງາມ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນຂຶ້ນເລື້ອຍງ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ຊິນາໂກະ ຊູຈິຢະ ກໍໄດ້ສະແດງ ຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ທີ່ໄດ້ສະຫລະເວລາອັນມີຄ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການເດີນທາງ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ຊາບຕື່ມອີກ.
ຂ່າວຈາກ: ຂປລ