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ຮອງປະທານປະເທດ ຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ຫົວໜ້າໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ LDP ຍີ່ປຸ່ນ

    Lao National Radioຂ່າວຮອງປະທານປະເທດ ຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ຫົວໜ້າໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ LDP ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ທ່ານ ພັນ​ຄຳ ວິພາ​ວັນ ຮອງ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ແຫ່ງ ສາທາລະນະ​ລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ ​ໄດ້​ໃຫ້ກຽດ​ຕ້ອນຮັບ ​ການ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂໍ່ານັບ​ ຂອງທ່ານ ນາງ ຊິ​ນາ​ໂກະ ຊູ​ຈິ​ຢະ ຫົວໜ້າ​ໂຄສະນາ​ ອົບຮົມ​ສູນ​ກາງ​ພັກ LDP ຍີ່ປຸ່ນ, ​ເລຂາທິການ​ສະມາຄົມ​ມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ​-ລາວ ຝ່າຍ​ລັດຖະສະພາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ​ໃນ​ໂອກາດ​​ເດີນທາງ​ ມາ​ຢ້ຽ​​ມຢາມ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ ​ວັນ​ທີ 1-3 ພຶດສະພາ 2017.

ໃນ​ໂອກາດ​ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ພັນ​ຄຳ ວິພາ​ວັນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​​ຊົມເຊີຍ, ຍິນ​ດີຕ້ອນຮັບ ​ແລະ ຕີ​ລາຄາ​ສູງຕໍ່​ທ່ານ ນາງ ຊິ​ນາ​ໂກະ ຊູ​ຈິ​ຢະ ພ້ອ​ມຄະນະ, ທີ່​ໄດ້​ເດີນທາງ​ມາ​ຢ້ຽມຢ້ຽມ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ​ເຊິ່ງເປັນການ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າ ໃນການ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະຫວ່າງ ສ​ອງປະ​ເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່​ມີ​ມາ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ຈະ​ເລີ​ນງອກ​ງາມ ​ແລະ ​ແຕກ​ດອກ​ອອກ​ຜົນ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍ​ງ.

ໃນ​ໂອກາດ​ດຽວ​ກັນ​, ທ່ານ ນາງ ຊິ​ນາ​ໂກະ ຊູ​ຈິ​ຢະ ກໍໄດ້ສະແດງ ຄວາມຂອບອົກ​ຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານ ພັນ​ຄຳ ວິພາ​ວັນ ທີ່ໄດ້ສະຫລະເວລາອັນມີຄ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການເດີນທາງ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ທ່ານຮອງປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ​ຊາບຕື່ມອີກ.

ຂ່າວຈາກ: ຂປລ