ທ່ານ ຮອງປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາໝື່ງທີ່ສູນກາງພັກ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຮີບ (ດ່ວນທີ່ສຸດ) ຄືບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກວົງການທົ່ວສັງຄົມລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃນວົງການ ພັກ ແລະ ລັດ, ນັ້ນຍັງເປັນບັນຫາທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດລາວອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ບັນຫາຮຸນແຮງຂຶ້ນ ທັງຍັງເປັນການສ້າງສັດທາ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີ ຕໍ່ການນຳພາຂອງ ພັກ – ລັດ ດ້ວຍນັ້ນ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມການ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ດ້ວຍການກຳນົດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການທຸຈະລິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ.
ທ່ານ ພັນຄໍາ ໄດ້ຢໍ້າຕື່ມວ່າ :“ຖ້າວ່າບໍ່ແກ້ອັນນີ້ ແມ່ນກະທົບເຖິງບົດບາດການນຳພາຂອງພັກ ກະທົບເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຂັ້ນສູນກາງເວົ້າກັນຫຼາຍ ເວົ້າເຖິງຂັ້ນວ່າ ຖ້າວ່າການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ພະຍາດອາດຍາສິດ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ຫົວໜ້າບ່ອນນັ້ນຕ້ອງນຳພາແກ້ໄຂ ໃຫ້ມັນໄດ້ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ສິໄດ້ພິຈາລະນາ ເອົາຜູ້ເປັນຫົວໜ້າວ່າກັນແນວນັ້ນເດ້ ເຈົ້າຢູ່ຫັ້ນ ເຈົ້ານຳພາ ເປັນຫຍັງບໍ່ແກ້ ຄັນວ່າເກີດເຮັດໂຄງການຜີ( ໂຄງການບໍມີໂຕຕົນ ) ຂຶ້ນມາ ເຮັດຢູ່ບ່ອນໃດ ກະແມ່ນເອົາຫົວໜ້າຫັ້ນຊະກ່ອນ ສິວ່າແນວນັ້ນເດ້ ນັບແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ.
ຮອງປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ເກີດຢູ່ໃນໜ່ວຍງານໃດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານນັ້ນ ກໍຈະຖືກພິຈາລະນາ ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ ຮອງປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາໝື່ງທີ່ສູນກາງພັກ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຮີບ (ດ່ວນທີ່ສຸດ) ຄືບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກວົງການທົ່ວສັງຄົມລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃນວົງການ ພັກ ແລະ ລັດ, ນັ້ນຍັງເປັນບັນຫາທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດລາວອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ບັນຫາຮຸນແຮງຂຶ້ນ ທັງຍັງເປັນການສ້າງສັດທາ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີ ຕໍ່ການນຳພາຂອງ ພັກ – ລັດ ດ້ວຍນັ້ນ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມການ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ດ້ວຍການກຳນົດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການທຸຈະລິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ.