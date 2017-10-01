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ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ຕ້ອນຮັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ

    Lao National RadioNewsຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ຕ້ອນຮັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ

ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 10 ພະຈິກ 2017, ທີ່ ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາເພົາ ເອີນທະວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ໄດ້​ພົບປະກັບ ​ທ່ານ Tomas Kuchta, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ, ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-10 ພະຈິກ 2017.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາເພົາ ເອີນທະວັນ ໄດ້​ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Tomas Kuchta ຢ່າງອົບອຸ່ນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້, ຊຶ່ງປີນີ້ ເປັນປີຄົບຮອບ 55 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເຊັກ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ເພື່ອເສີມສ້າງການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່.

ໃນ​ໂອກາດພົບປະ​ດັ່ງກ່າວ, ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້ຕີ​ລາຄາ​ສູງ ຕໍ່ສາຍ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າສອງ​ປະ​ເທດບໍ່​ມີສະ​ຖານ​ທູດຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງກັນ ແລະ ກັນກໍ່ຕາມ, ແຕ່​ກໍ່​ຍັງ​​ຮັກ​ສ​າ​ໄດ້ສາຍ​ພົວ​ພັນອັນເປັນປົກກະຕິ. ນອກ​ນັ້ນ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ- ສ. ເຊັກ ທີ່ເຄີຍມີມາແຕ່ກ່ອນກ້າວໄປສູ່ລະດັບໃໝ່.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ​, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈຕໍ່​ການ​ຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ຢ່າງຈົບງາມ.

 