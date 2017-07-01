ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ພົບປະສອງຝ່າຍ

ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຄິໂຢຊິ ໂອດາວາຣະ (Mr. Kiyoshi ODAWARA), ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຝ່າຍລັດຖະສະພາຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ ພົບປະກັບ ທ່ານ ນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-13 ກໍລະກົດ 2017.
ໃນການພົບປະ, ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາຄາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາ ສປປ ລາວ ແບບຍືນຍົງ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 02 ຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ທ່ານ ນາງ ຄໍາເພົາ ເອີນທະວັນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະ ການຈັດໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊັ່ນ: ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກການທູດໜຸ່ມນ້ອຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດ ທີ່ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ໃນບັນຫາພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ພາຍໃຕ້ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (JDS) ສຳລັບສົກປີ 2017-2018 ທີ່ສອງປະເທດ ໄດ້ລົງນາມເອກະສານແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຍັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ທ່ານ ຄິໂຢຊິ ໂອດາວາຣະ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນປາຖະກະຖາ ຕໍ່ພະນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການທູດແບບພິເສດ”, ທີ່ ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC), ຊຶ່ງຈັດຮ່ວມໂດຍ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນຂອງຝ່າຍລາວ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້, ນອກຈາກ ທ່ານ ຄິໂຢຊິ ໂອດາວາຣະ ໄດ້ຂຶ້ນປາຖະກະຖາແລ້ວ, ທ່ານຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີມອບ-ຮັບໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນນ້ຳສັງ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ, ມູນຄ່າ 78,724 ໂດລາ ສະຫະລັດ.