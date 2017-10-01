ຮ່ວມມືກັນສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊະຕາກຳຈີນ-ລາວ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ
ໂດຍ: ສະຫາຍ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ
ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ທາງລັດຖະກິດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມາຢ້ຽມຢາມລາວສອງເທື່ອແລ້ວ, ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວຜູ້ທີ່ມັກແຂກມັກຄົນ, ພະທາດຫຼວງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມງາມຕາ ແລະ ແຄມຂອງທີ່ມີພາບວິວທິວທັດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄອງຄອຍຈະໄດ້ພ້ອມກັບເພື່ອນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ຂອງລາວ ຫວນຄືນມິດຕະພາບ, ສະແຫວງຫາການພັດທະນາ ເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງອະນາຄົດອັນດີງາມແຫ່ງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.
ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວ ແມ່ນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ມີມິດຕະພາບຕໍ່ກັນ, ມີອຸດົມການເຊັ່ນດຽວກັນ, ລະບອບສັງຄົມຄືກັນ ແລະ ເດີນຕາມເສັ້ນທາງການພັດທະນາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນັບແຕ່ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໃນເຄິ່ງສະຕະວັດມານີ້, ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຂອງການປ່ຽນແປງແຫ່ງຍຸກສະໄໝ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບການທົ່ວໂລກ, ອັນໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດທີ່ໜ້າຈາລຶກໄວ້. ການນຳລຸ່ນອາວຸໂສ ເຊັ່ນ: ສະຫາຍ ເໝົາເຈີຕົງ; ສະຫາຍ ໂຈ່ວເອີ່ນລາຍ, ກັບ ສະຫາຍ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ສະຫາຍອື່ນໆ ໄດ້ຈົກຈິດຈົກໃຈໃສ່ກັນ, ໄດ້ຜູກພັນມິດຕະພາບອັນເລິກເຊິ່ງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູ, ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ສອງປະເທດຈີນ-ລາວ ມີມິດຕະພາບຕໍ່ກັນທຸກເຊັ່ນຄົນ. ລູກຫຼານຂອງທ່ານ ກິນິມ ພົນເສນາ ຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນຂອງລາວເຄີຍໄປຮຽນຢູ່ຈີນເປັນເວລາ 10 ປີ, ພວກເພິ່ນໄດ້ຜ່ານຜ່າໄລຍະໄວໜຸ່ມຂອງຕົນຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ກາຍເປັນສັກຂີພິຍານ, ຜູ້ສືບທອດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຊຸກຍູ້ມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວ. ໃນຊຸມປີ 1960-1970 ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປົດປ່ອຍ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຊາດລາວ, ທະຫານຈີນຈຳນວນ 200 ກວ່າຄົນ ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີ້ທີ່ພວກເພິ່ນເຄີຍສູ້ຮົບກັນ, ອັນໄດ້ສ້າງອະນຸສາວະລີຊົ່ວນິລັນດອນໃຫ້ແກ່ມິດຕະພາບຈີນ-ລາວ ດ້ວຍເລືອດເນື້ອ ແລະ ຊີວິດຂອງຕົນ.
ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່, ມິດຕະພາບຈີນ-ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມີຊີວິດຊີວາອັນໃໝ່; ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງອອກເລື້ອຍໆ; ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ລະຫວ່າງ ການນຳຂັ້ນສູງນັບມື້ນັບເນື່ອງນິດຂຶ້ນ, ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສອງພັກກ້າວສູ່ລວງເລິກ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນທາງການເມືອງມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຄຳບູຮານຂອງຈີນກ່າວວ່າ “ຜູ້ທີ່ມີອາຈານດຽວກັນ ເອີ້ນວ່າໝູ່, ຜູ້ທີ່ມີອຸດົມການຮ່ວມກັນ ເອີ້ນວ່າ ເພື່ອນ”, ນີ້ຄືການພັນລະນາການພົວພັນ ລະຫວ່າງຈີນ-ລາວ ຢ່າງແທດເໝາະທີ່ສຸດ. ໃນຖານເປັນເພື່ອນມິດບ້ານທີ່ດີ, ໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີ, ສະຫາຍທີ່ດີ, ຄູ່ຮ່ວມທີ່ດີ ທີ່ມີອຸດົມການ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້າວເດີນຄືກັນນັ້ນ, ຈີນ ແລະ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຊ່ວຍຊູກຍູ້ໜູນກັນຕະຫຼອດຂະບວນການທີ່ຊອກຄົ້ນການປະດິດສ້າງທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສັງຄົມນິຍົມ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງສາເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເລັ່ງລັດຂະບວນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ. ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວ ຖືເປັນແບບຢ່າງຂອງການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຈີນກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງທີ່ເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີຕໍ່ກັນ.
ເລັ່ງລັດການເຊື່ອມຈອດກັນດ້ານຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງຈີນ ແລະ ຍຸດທະສາດ “ຫັນຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ໃນອະນຸພາກພື້ນ” ຂອງລາວ, ແຜນການ “ 5 ປີຄັ້ງທີ 13” ຂອງຈີນ ແລະ ແຜນການພັດທະນາສັງຄົມ “5 ປີຄັ້ງທີ 8 ” ຂອງລາວສາມາດເຊື່ອມຈອດກັນໃນລະດັບສູງ, ສອງປະເທດມີທັດສະນະການພັດທະນາຄ້າຍຄືກັນ. ປີກາຍນີ້ ໂຄງການທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ ທີ່ຖືເປັນໂຄງການສັນຍະລັກແຫ່ງການຮ່ວມມືຢ່າງຕິດແທດຕົວຈິງ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງຢ່າງຮອບດ້ານ, ອັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ບັນຈຸຄວາມຝັນການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນລາວນັ້ນພວມຄ່ອຍໆກາຍເປັນຈິງ. ການກໍ່ສ້າງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດບໍ່ຫານ-ບໍ່ເຕັນ ແລະ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດຖາຂອງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆພາກັນຕັ້ງສຳນັກງານຢູ່ເຂດນີ້, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປະເທດລາວບັນລຸການໃຫ້ອຸດສາຫະກຳຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ດຶງດູດທຶນຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການປະກອບອາຊີບ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ.
ການຮ່ວມມືທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວໄດ້ເລັ່ງລັດໄວຂຶ້ນ. ຈີນໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະ ເປັນປະເທດຄູ່ການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງລາວ. ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນກັນຍາປີນີ້ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍບັນລຸ 2 ຕື້ 100 ລ້ານໂດລາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ຈີນລົງທຶນຢູ່ລາວຫຼາຍກວ່າ 6 ຕື້ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອັນໄດ້ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບໍ່ແຮ່, ການບໍລິການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງລາວ. ຈີນໄດ້ຊຸກຍູ້ການສ້າງໂຄງການທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນລາວຍົກລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ ທີ່ວິສາຫະກິດຈີນເປັນຜູ້ສ້າງນັ້ນ ດຳເນີນງານເປັນຢ່າງດີ, ອັນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມລາວ. ສ່ວນປະເທດລາວກໍ່ມີການສົ່ງສິນຄ້າໄປຂາຍຢູ່ຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງລາວ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ກາເຟ, ໝາກກ້ວຍ ແລະໝາກໂມເປັນຕົ້ນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຂອງຈີນ.
ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳຈີນ-ລາວ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ 4 ແສນເທືຶຶຶ່ອຄົນໄດ້ມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ລາວ. ສ່ວນຄົນລາວ ກໍ່ໄດ້ໄປເຮັດທຸລະກິດ ຫຼືທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຈີນນັບມື້ນັບຫຼາຍ, ຈຳນວນນັກສຶກສາລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານຈີນ ແລະ ຮຽນຢູ່ຈີນນັ້ນ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ການບໍລິການດ້ານການປິ່ນປົວພະຍາດຂອງຈີນເຊັ່ນ: ໂຄງການ “ຂະບວນລົດໄຟສັນຕິພາບ” ແລະໂຄງການ “ແສງສະຫວ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ” ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຈາກປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມເກືອບຮ້ອຍຄົນຈາກນະຄອນຊຽງໄຮຂອງຈີນ ໄດ້ມາຮອດລາວ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການໃນດ້ານເຕັກນິກອິນເຕີເນັດ ແລະ ການສິດສອນດ້ານກິລາເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄູຝຶກໃຫຍ່ຂອງທິມບານບ້ວງເພດຊາຍແຫ່ງຊາດລາວ. ລະຄອນສາລະຄະດີເລື່ອງ ຄວາມຊົງຈຳແຫ່ງການເວລາ ທີ່ຈີນ ແລະ ລາວ ຮ່ວມກັນຖ່າຍທຳນັ້ນ ໄດ້ຮັບການກົດເຂົ້າຊົມຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍລ້ານເທື່ອ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດປະທັບໃຈທີ່ສຸດ. ເພງ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ແຕ່ງໂດຍຄົນລາວ ແລະ ຮ້ອງໂດຍຄົນລາວນັ້ນເມື່ອໄດ້ເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີແນັດແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ການຕີລາຄາເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຂະບວນວິວັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຕົນເອງ, ສອງປະເທດຈີນ ແລະ ລາວ ມີອຸດົມການຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຄວາມເຫັນເປັນເອກະສັນກັນ. ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 19 ຢ່າງມີໄຊ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ວາງທິດທາງລວມ ແລະໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງພັກ ແລະ ລັດຈີນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ວາງແຜນຜັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການສ້າງສາພັດທະນາຈີນຈົນຮອດກາງສັດຕະວັດນີ້ ຄື ເມື່ອຮອດປີ 2020 ຈະສ້າງເປັນສັງຄົມທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານຮອບດ້ານ; ນັບແຕ່ປີ 2020-2035 ສ້າງເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ທັນສະໄໝໂດຍພື້ນຖານ; ຈາກປິ 2035-ກາງສັດຕະວັດນີ້ ສ້າງປະເທດຈີນໃຫ້ເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ ເຂັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ອຸດົມຮັ່ງມີ ມີປະຊາທິປະໄຕ ສີວິໄລ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ ແລະ ສວຍງາມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ ແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນຳພາປະຊາຊົນຈີນເດີນໄປສູ່ຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງຈີນທີ່ບັນລຸການຟື້ນຟູຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊາດຈີນ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສັງຄົມລາວ ມີຄວາມປອງດອງ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບດີ, ເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງຮຸ່ງເຮືອງ, ປະເທດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ພວມຊຸກຍູ້ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານເດີນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໂດຍກອງຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ພາລະກຳທີ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຄວາມໃຝ່ຝັນທີ່ຄຶກັນ ເໝືອນດັ່ງສາຍນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີອະນາຄົດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ມີຊະຕາກຳທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ.
ພວກເຮົາຄວນເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນກັນດ້ານຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊາຕາກຳທີ່ຕ່າງເຄົາລົບກັນ ແລະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຈີນ-ລາວ ຕ້ອງສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ກຳກັບທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຂະຫຍາຍການພົວພັນສອງຝ່າຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ລົງເລິກຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນດ້ານການຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບ, ຊອກຄົ້ນທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມ, ຮັດແໜ້ນການໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງພັກ, ລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນນິຕິບັນຍັດແລະລະດັບທ້ອງຖີ່ນ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງຈີນ-ລາວ ກ້າວສູ່ລວງກວ້າງ ແລະ ລວງເລິກ. ສອງປະເທດຄວນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດໃຈກາງ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຂອງກັນແລະກັນ, ອີງຕາມຄວາມຖືກຄວາມຜິດຂອງບັນຫາມາຕົກລົງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດທີ່ພວມພັດທະນານຳກັນ.
ພວກເຮົາຄວນລົງເລິກການເຊື່ອມຈອດກັນດ້ານຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊະຕາກຳທີ່ຕ່າງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ. ຈີນສະໜັບສະໜູນລາວເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງດ້ານພູມີພາກ ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບສີຂຽວແລະຍືນຍົງ. ໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງເຄືອຂ່າຍທາງລົດໄຟຜ່ານອາຊີ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີຄວາມໝາຍດ້ານຍຸດທສາດແລະຄວາມໝາຍຕົວຈິງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລາວ. ສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັນ, ເພື່ອສ້າງທາງລົດໄຟສາຍນີ້ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເປີດການບໍລິການໂດຍໄວ, ເຮັດໃຫ້ລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດຢູ່ອ້ອມຂ້າງກໍ່ຄືທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊຸກຍູ້ການສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ດາວທຽມ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເປັນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍໄວ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ພວກເຮົາຄວນເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊາຕາກຳທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຈີນ-ລາວມີພູຜາ ສາຍນ້ຳຕິດຈອດກັນ, ເສດຖະກິດມີລັກສະນະຕ່າງຄ້ຳຊູກັນ. ລາວມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ, ເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງພວມຢູ່ໃນໄລຍະຂໍກະແຈທີ່ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ. ຈີນມີບົດຮຽນ ແລະ ທ່າແຮງຢ່າງຫຼວຍຫຼາຍໃນດ້ານທຶນຮອນ, ເຕັກນິກ ແລະ ອຸປະກອນ. ສອງຝ່າຍຄວນຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືເລື້ອຍໆ, ປະດິດສ້າງຮູບການຮ່ວມມືອັນໃໝ່, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທີ່ຕິດແທດຕົວຈິງໃນຂົງເຂດສ້າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ເຊື່ອມຈອດກັນ, ການທະນາຄານ ແລະ ພະລັງງານເປັນຕົ້ນ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກຳ, ຊົນລະປະທານ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະໂທລະຄົມຂອງລາວ, ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ພວກເຮົາຄວນເປີດກວ້າງການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊາຕາກຳທີ່ຕ່າງຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມິດຕະພາບຈີນ-ລາວ ໄດ້ຮັບການສືບທອດໄປທຸກເຊັ່ນຄົນ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນລາວໄປຮຽນ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດ ແລະຜູ້ເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງຈີນ-ລາວ. ຈີນຈະຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນລາວໃນການຈັດກິດຈະກຳປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໃຫ້ດີ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ລາວຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສຳຜັດກັບສະເໜ່ທີ່ມີເອກະລັກພິເສດຂອງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ.
ຈີນ ແລະ ລາວ ເປັນສະມາຊິກທີ່ສຳຄັນໃນກົນໄກແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງ. ກົນໄກການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ຮັບຜົນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບແຕ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມໄວແຫ່ງແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງ” ແລະ “ສະມັດຕະພາບແຫ່ງແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງ”, ອັນໄດ້ຈໍ່ຕົວເປັນວັດທະນະທຳແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງສະເໝີພາບ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງປອງດອງຄືກັບຄອບຄົວດຽວ. ປີໜ້າ ລາວຈະເປັນປະເທດປະທານຮ່ວມຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຈີນຍິນດີຮ່ວມກັບລາວທຳຄວາມພະຍາຍາມນຳກັນ, ຊຸກຍູ້ ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຜົນງານໄລຍະຕົ້ນທີ່ສະເໜີໂດຍລາວ, ເພື່ອນຳພາການພັດທະນາຂອງອະນຸພາກພື້ນ, ສ້າງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນແຫ່ງນີ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຄຳສຸພາສິດລາວກ່າວໄວ້ວ່າ “ໄມ້ລຳດຽວລ້ອມຮົ້ວບໍ່ໄຂວ່, ໄພ່ບໍ່ພ້ອມແປງບ້ານບໍ່ເຮືອງ”, ຄົນຈີນມັກເວົ້າວ່າ “ທຸກຄົນຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນ ຈະກາຍເປັນກຳແພງທີ່ໝັ້ນແກ່ນ”, “ຫຼາຍຄົນພາກັນພະຍາຍາມສຸມຟືນ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ໄຟຮຸ່ງຂຶ້ນ”. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຂໍພຽງແຕ່ຈີນ-ລາວ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ, ກໍຍ່ອມຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງການພົວພັນສອງປະເທດທີ່ສົດໃສກວ່າເກົ່າຢ່າງແນ່ນອນ.