ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12/05/2017 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ຂຶ້ນສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ເພື່ອໃຫ້ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງພິຈາລະນາ ຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່. ໃນນີ້ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືຫລັກໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງປະເທດ ແລະຍັງຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບັນດາປະເທດອານຸພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ການສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດຫລັກການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລະບຽບການ, ການເກັບກຳ, ການເຂົ້າເຖິງ, ການນຳໃຊ້ ແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ໃຫ້ມີຄວາມຖຶກຕ້ອງ ແນໃສ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງ ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫລືຮູບແບບອື່ນ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຫງົບ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດ. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີ ສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຕິດພັນກັບສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ປະເທດເຮົາເປັນພາຄີ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຖະບານ ມີເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງສິດທິຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ແລະປອດໄພ.
ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບນີ້ປະກອບມີທັງໝົດ 11 ໝວດ ແລະ 55 ມາດຕາ.