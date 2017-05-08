ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາພິຈາລະນາ ໃນວັນທີ 8/05/2017

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08/05/2017 ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ຈາກທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ຕ່າງ ປະເທດ. ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫດຜົນທີ່ຈຳເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ແມ່ນນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ການສ້າງຮ່າງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ່າງປະເທດດ້ວຍກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມສັກສິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ພາບນອກທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ. ຫຼັງຈາກກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະວຽກງານການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຈະໄດ້ຮັບການພັດ ທະນາດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂອດການປະສານງານສົມທົບ, ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຂອງ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາປະກອບມີ 8 ພາກ, 23 ໝວດ ແລະ 136 ມາດຕາ.