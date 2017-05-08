ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ເລັ່ງພັດທະນາເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ

ຕາມຂ່າວຈາກ ຂ່າວສານປະເທດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສົມທົບທຶນກູ້ຢືມຈາກ ສປ ຈີນ ເພື່ອດຳເນີນ ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໂດຍມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມອີກ 2 ໜ່ວຍ (ເບີ 7 ແລະ ເບີ 8) ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 80 ເມກາວັດ ເຊິ່ງຈະເພີ່ມກຳລັງຜະລິດ ພະລັງໄຟຟ້າ ຈາກເດີມ 155 ມາເປັນ 235 ເມກາວັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮອງຮັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນໄລຍະທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າສູງສຸດ ຂອງລະດູແລ້ງ.
ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍຝ່າຍກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເມື່ອກາງປີ 2015, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສຳເລັດແລ້ວ 88%, ສຳລັບໜ້າວຽກສຳຄັນ ປະກອບມີ ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ ມີຄວາມຍາວເກືອບ 200 ແມັດ, ກວ້າງ 10 ແມັດ, ສ້າງເສັ້ນທາງ ຍາວ 2.600 ແມັດ, ເຮືອນຈັກ ແລະ ຄອງນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ, ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ 2 ທໍ່ ຂະໜາດ 6,6 ແມັດ ຍາວ 313 ແມັດ, ປະຕູນ້ຳ, ລວມທັງການຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນຢູ່ເຮືອນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນີ້, ຍັງມີການກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ, ສອງວົງຈອນ ມີຄວາມຍາວ 4 ກິໂລແມັດ ສຳເລັດ 43%, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 122 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດສົມບູນ ໃນກາງປີ 2018 ໜ້ານີ້.
ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ພາຍຫລັງສຳເລັດ ການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ ເຊິ່ງມີເຄື່ອງຈັກໜ່ວຍທີ 7 ແລະ 8 ກໍຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງເຄື່ອງຈັກ ໜ່ວຍທີ 6 ຢູ່ໃນຕົວເຂື່ອນ ຕິດກັບປະຕູນ້ຳອີກໜຶ່ງເຄື່ອງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 40 ເມກະວັດ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໃນປີໃນທ້າຍປີ 2019 ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມກຳລັງ ການຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ນອກຈາກ ເປັນການສະໜອງຕໍ່ພາຍ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳລາຍຮັບເງິນຕາ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ປະເທດຊາດແລ້ວ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ເຂດແມ່ນ້ຳງື່ມ ຕອນທ້າຍຂອງເຂື່ອນອີກດ້ວຍ.
ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ທຳມະຊາດ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອຜະລິດເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ກາຍເປັນແຫລ່ງທຶນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າບໍ່ທັນຄຸ້ມຄ່າເພາະອ່າງໂຕ່ງ ຂອງເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ ມີແມ່ນ້ຳຫລາຍສາຂາ ລວມທັງຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ ໄຫລເຂົ້າສູ່ອ່າງ ເຊິ່ງໃນລະດູຝົນ ກໍຈະມີການປ່ອຍນ້ຳ ລົງສູ່ທ້າຍເຂື່ອນ, ນອກຈາກຈະເປັນການປ່ອຍນ້ຳ ທີ່ລ້ວນແຕ່ເປັນເມັດເງິນ-ເມັດຄຳຖິ້ມແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດລຽບແມ່ນ້ຳງື່ມ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ສະນັ້ນ ພາຍຫລັງສຳເລັດ ໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ ອາດຈະບໍ່ມີການປ່ອຍນ້ຳ ລົງຜ່ານປະຕູນ້ຳ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນໃນທຸກປີ ຂອງລະດູຝົນຕື່ມອີກ./.
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ເລັ່ງພັດທະນາເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ
ຕາມຂ່າວຈາກ ຂ່າວສານປະເທດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສົມທົບທຶນກູ້ຢືມຈາກ ສປ ຈີນ ເພື່ອດຳເນີນ ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໂດຍມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມອີກ 2 ໜ່ວຍ (ເບີ 7 ແລະ ເບີ 8) ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 80 ເມກາວັດ ເຊິ່ງຈະເພີ່ມກຳລັງຜະລິດ ພະລັງໄຟຟ້າ ຈາກເດີມ 155 ມາເປັນ 235 ເມກາວັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮອງຮັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນໄລຍະທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າສູງສຸດ ຂອງລະດູແລ້ງ.