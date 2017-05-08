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ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ເລັ່ງພັດທະນາເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ

    Lao National Radioຂ່າວເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ເລັ່ງພັດທະນາເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ

ຕາມຂ່າວຈາກ ຂ່າວສານປະເທດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານລາວ ​ໄດ້​ສົມທົບ​ທຶນ​ກູ້ຢືມ​ຈາກ ສປ ຈີນ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ຂະຫຍາຍ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ 1 ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ເພີ່ມອີກ 2 ໜ່ວຍ (​ເບີ 7 ​ແລະ ​ເບີ 8) ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 80 ​ເມ​ກາ​ວັດ ​ເຊິ່ງຈະ​ເພີ່ມ​ກຳລັງຜະ​ລິດ ​ພະລັງ​ໄຟຟ້າ​ ຈາກ​ເດີມ 155 ມາ​ເປັນ 235 ​ເມ​ກາ​ວັດ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ ​ແລະ ຮອງຮັບ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ເພີ່ມສູງ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ສູງ​ສຸດ ຂອງ​ລະດູ​ແລ້ງ.
ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸ​ນັນທະ​ລາດ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໂຄງການ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ 1 ພາກ​ຂະຫຍາຍຝ່າຍ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ ​ເປີດ​ເຜີຍ​​ໃຫ້​ຮູ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໄດ້​ເລີ່​ມຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ເມື່ອ​ກາງ​ປີ 2015, ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ ສຳ​ເລັດແລ້ວ 88%, ສຳລັບໜ້າວຽກສຳຄັນ​ ປະກອບ​ມີ ການກໍ່ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ​ງື່ມ ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ເກືອບ 200 ​ແມັດ, ກວ້າງ 10 ​ແມັດ, ສ້າງ​ເສັ້ນທາງ ຍາວ 2.600 ​ແມັດ, ​ເຮືອນ​ຈັກ ​ແລະ ຄອງ​ນ້ຳ​ທ້າຍ​ເຂື່ອນ, ອຸ​ໂມງສົ່ງ​ນ້ຳ 2 ທໍ່ ຂະໜາດ 6,6 ​ແມັດ ຍາວ 313 ​ແມັດ, ປະຕູ​ນ້ຳ, ລວມທັງການ​ຕິດ​ຕັ້ງ ອຸ​ປະກ​ອນຢູ່​ເຮືອນ​ຈັກ ​ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມ​ນີ້, ຍັງ​ມີ​ການກໍ່ສ້າງ​ລະບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ 115 ກິ​ໂລ​ໂວ​ນ, ສອງ​ວົງ​ຈອນ ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 4 ກິ​ໂລ​ແມັດ ສຳ​ເລັດ 43%, ມູນ​ຄ່າ​ການກໍ່ສ້າງ​ທັງໝົດ 122 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ​ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ສົມບູນ​ ໃນກາງ​ປີ 2018 ໜ້ານີ້.
ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸ​ນັນທະ​ລາດ ​ໃຫ້​ຮູ້​ຕື່ມ​ວ່າ: ພາຍຫລັງ​ສຳ​ເລັດ ການ​ພັດທະນາ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ 1 ​ໂຄງການ​ພາກ​ຂະຫຍາຍ ​ເຊິ່ງມີ​ເຄື່ອງ​ຈັກໜ່ວຍທີ 7 ​ແລະ 8 ກໍ​ຈະ​ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ​ກໍ່ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ໜ່ວຍທີ 6 ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເຂື່ອນ ຕິດ​ກັບ​ປະຕູ​ນ້ຳ​ອີກໜຶ່ງ​ເຄື່ອງ ​ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 40 ​ເມ​ກະ​ວັດ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ການກໍ່ສ້າງ ​ໃນ​ປີ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2019 ເຊິ່ງຈະ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ກຳລັງ ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ ​ໃນ​ເຂື່ອນ​ແຫ່ງ​ນີ້​ຫລາຍຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ. ນອກຈາກ ​​ເປັນ​ການສະໜອງຕໍ່ພາຍ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ນຳ​ລາຍ​ຮັບ​ເງິນຕາ ​ປະກອບສ່ວນ​ພັດທະນາ ​ປະ​ເທດ​ຊາດແລ້ວ ຍັງ​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ການທ່ອງທ່ຽວ ​ຢູ່ເຂດ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ ​ແລະ ​ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳ​ງື່ມ ຕອນ​ທ້າຍຂອງ​ເຂື່ອນ​ອີກ​ດ້ວຍ.
ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ແມ່ນ​ ໄດ້​​ເພີ່ມ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ ​ໃນການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ ໃຫ້​​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງ​ສຸດ ​​ເພື່ອ​ຜະລິດ​ເປັນພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ ​​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນແຫ​ລ່ງທຶນ​. ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ໃນ​ເຂດ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ ຂອງເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ 1 ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ​ເຫັນ​ວ່າບໍ່ທັນ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ​ເພາະ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ​ ຂອງ​ເຂື່ອນ​ແຫ່ງ​ນີ້ ມີ​ແມ່​ນ້ຳ​​​ຫລາຍສາຂາ ລວມທັງ​ຫ້ວຍຮ່ອງ​ຄອງ​ບຶງ​ ໄຫລ​ເຂົ້າ​ສູ່​ອ່າງ ເຊິ່ງ​ໃນ​ລະດູຝົນ ກໍ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ ລົງສູ່ທ້າຍ​ເຂື່ອນ, ນອກຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ ທີ່ລ້ວນ​ແຕ່​ເປັນ​ເມັດ​ເງິນ-​ເມັດ​ຄຳຖິ້ມ​​ແລ້ວ ຍັງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ປະຊາຊົນ ທີ່​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ລຽບ​ແມ່​ນ້ຳ​ງື່ມ ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ. ສະ​ນັ້ນ ພາຍຫລັງ​ສຳ​ເລັດ​ ໂຄງການ​ພາກ​ຂະຫຍາຍ ອາດ​ຈະ​ບໍ່ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ ​ລົງ​ຜ່ານ​ປະຕູ​ນ້ຳ ທີ່​ເຄີຍ​ປະຕິບັດ​ກັນ​ໃນ​ທຸກ​ປີ​ ຂອງ​ລະດູຝົນ​ຕື່ມອີກ./.