ເມືອງຄູນ ຕ້ອງກວດກາຄືນການປະຕິບັດແຜນວຽກ

ທ່ານ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຊີ້ນຳວຽກງານຢູ່ເມືອງຄູນ ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເມືອງ ກວດກາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ເພາະໃກ້ຈະຮອດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ, ເອົາວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບນຳໜ້າ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ສືບຕໍ່ສຶກສາ ອົບຮົມວຽກງານ ການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນ.
ພ້ອມກັນນີ້, ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງຈັດສົ່ງພະນັກງານລົງຊີ້ນຳຊ່ວຍ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ ຄຸນນະພາບຂອງສະມາຊິກພັກ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້, ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ, ການຈັບຈ່ອງດິນ ແລະ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ສືບຕໍ່ລົງຮາກຖານ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພະນັກງານຮຸ່ນສືບທອດ, ຕ້ອງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກຳແໜ້ນ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມສະຫະສະວັດ ໃນການ ພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງໄດ້ມອບເງິນ ຈຳນວນ 30 ລ້ານກີບ ໃຫ້ເມືອງຄູນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ເຮັດໃຫ້ຮາກຖານເຂັ້ມ ແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.