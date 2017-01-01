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ເມືອງຄູນ ຕ້ອງກວດກາຄືນການປະຕິບັດແຜນວຽກ

    Lao National Radioຂ່າວເມືອງຄູນ ຕ້ອງກວດກາຄືນການປະຕິບັດແຜນວຽກ

ທ່ານ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຊີ້ນຳວຽກງານຢູ່ເມືອງຄູນ ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ​ເຊິ່ງທ່ານ​ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເມືອງ ກວດກາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ເພາະ​ໃກ້ຈະຮອດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ, ເອົາວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບນຳໜ້າ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ສືບຕໍ່ສຶກສາ ອົບຮົມວຽກງານ ການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນ.
ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້, ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງຈັດສົ່ງພະນັກງານລົງຊີ້ນຳຊ່ວຍ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ ຄຸນນະພາບຂອງສະມາຊິກພັກ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້, ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ, ການຈັບຈ່ອງດິນ ແລະ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ສືບຕໍ່ລົງຮາກຖານ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພະນັກງານຮຸ່ນສືບທອດ, ຕ້ອງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກຳແໜ້ນ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມສະຫະສະວັດ ໃນການ ພັດທະນາ​ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງໄດ້ມອບເງິນ ຈຳນວນ 30 ລ້ານກີບ ໃຫ້ເມືອງຄູນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ເຮັດໃຫ້ຮາກຖານເຂັ້ມ ແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

 