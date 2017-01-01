ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ່ 3-6 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ II ເມືອງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ຕົ່ງມົວ ຊົວໂກ້ ກຳມະການພັກແຂວງເລຂາພັກເມືອງເຈົ້າເມືອງລ້ອງຊານ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍສະຫາຍ ພິມພາ ທີຖາວອນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຄະນະຊີ້ນໍາການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງປັບປຸງປົວແປງພັກແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ,ມີບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ,ກຳມະການພັກເມືອງ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການກົມກອງ ແລະ ເລຂາພັກບ້ານ,ນາຍບ້ານທົ່ວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ 80 ກວ່າສະຫາຍ.
ໃນກອງປະຊຸມຫັຼງຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງກ່າວຈຸດປະສົງແລ້ວເຊີນ ສະຫາຍ ຕົ່ງມົວ ຊົວໂກ້ ກຳມະການພັກແຂວງເລຂາພັກເມືອງເຈົ້າເມືອງລ້ອງຊານ ກ່າວເປີດກອປະຊຸມ ແລະ ຜ່ານ ເອກະສານ ເດັດດ່ຽວປັບປຸງປົວແປງພັກໃຫ້ປອດໃສ່,ເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ,ຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນທາດການເມືອງ,ມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຢ່າງຕາຍໃຈຕໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດຂອງສະມາຊີກພັກທຸກຄົນໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະຫາຍ ພັທ ບົວທອງໄຊຍະສອນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງ ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຊີ້ນໍາໆ-ພາຂອງຄະນະບໍລີຫານງານພັກເມືອງ ບາງຕອນວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ,ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດສືບຕໍ່ມີການຜັນແປໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ ສັບສົນມີທັງເງື່ອນໄຂຂໍສະດວກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍປະການໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ; ສໍາລັບເມືອງລ້ອງຊານກໍ່ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາຢາເສບຕິດ,ຂີ້ລັກງັດແງະ,ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ບໍ່ທັນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ: ຈະສືບຕໍ່ນໍາພາປັບປຸງກຳລັງປະກອບອາວຸດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານຂອງພັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ-ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງທັງຖືກທິດ,ຖືກທ່າແຮງ ແລະ ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງເມືອງ,ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 1,700 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ ແລະ ຄະນະພັກຈໍາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຮາກຖານບ້ານມີຄວາມສະຫງົບຮອບດ້ານ ກາຍເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາທີ່ໜັກແໜ້ນ,ເຂັ້ມແຂງ, ເມືອງລ້ອງຊານຈະກາຍເປັນເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ເຊີນຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາຂອງຄະນະບໍລີຫານງານພັກເມືອງ ສົມບູນແບບ ແລະ ເລີກເຊີ່ງກວ່າກ່າວ .
ຕອນທ້າຍ ສະຫາຍ ພິມພາ ທີຖາວອນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຄະນະຊີ້ນໍາການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງປັບປຸງປົວແປງພັກແຂວງໄຊສົມບູນ ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມເຈາະຈີ້ມການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງປັບປຸງປົວແປງພັກບາງຕອນວ່າ: ໃຫ້ບັນດາສະຫາຍຈົ່ງກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນເອກະສານມະຕິຂອງຂັ້ນເທີງກ່ຽວກັບການປັບປຸງປົວແປງພັກຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ແໜ້ນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຢູ່ຂັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານກວ່າກ່າວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປເທື່ອລະກ້າວ.