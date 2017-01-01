ເມືອງລ້ອງຊານຈັດພິທີສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນຊຸດທີ IV

ພິທີຈັດຂື້ນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 12 ເມສາ 2017 ທີສະໂມສອນສຶກສາທີການ ແລະ ກີລາເມືອງ.ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຕົ່ງມົວ ຊົວໂກ້ກຳມະການພັກແຂວງເລຂາພັກເມືອງເຈົ້າເມືອງລ້ອງຊານ,ມີທ່ານ ບູນແກ້ວ ຈັນປະເສີດຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ,ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຕະຫຼວດຮອດຄູອາຈານສອນ,ນັກຮຽນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນຊຸດທີ IV ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນພິທີຫຼັງຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງກ່າວຈຸດປະສົງແລ້ວ ທ່ານ ບູນແກ້ວ ຈັນປະເສີດຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ບາງຕອນວ່າ: ແມ່ນວຽກງານໜື່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍເພາະເປັນວຽກງານຕິດພັນກັບວຽກງານທຸກດ້ານຢູ່ຮາກຖານເປັນຕົ້ນວຽກງານການສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດສ້າງບ້ານພັດທະນາຊຸກຍູ້ວຽກງານ ສາມສ້າງ,ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂອກາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຢ່າງທົ່ວເຖີງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນຕາມການແຈ້ງລາຍຊື່ຂອງບັນດາຫ້ອງການກົມກອງ ແລະ ຮາກຖານບ້ານໃນເບື້ອງຕົ້ນມີ 68 ຄົນ,ຍິງ 13 ຄົນ ແລະ ຜູ່ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊຸດນີ້ມີ 46 ຄົນ ຍິງ 13 ຄົນ,ໃນນັ້ນມາຈາກຫ້ອງການກົມກອງຂອງເມືອງມີ 22 ຄົນ, ມາຈາກຮາກຖານບ້ານມີ 24 ຄົນ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນຊຸດນີ້ມີ 37 ວິຊາ,ມີ30 ໜ່ວຍກິດ ໃຊ້ເວລາຮຽນ 450ຊົ່ວໂມງ,ມີ 4 ພາກວິຊາຮຽນຄຶ: ພາກຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທິດສະດີມີ 6 ວິຊາ,ພາກວິຊາກົດໝາຍມີ 29 ວິຊາ,ພາກວິຊາວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານມີ 1 ວິຊາ ແລະ ພາກວິຊາເຕັກນິກການແຕ່ງເອກະສານ 1 ວິຊາ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນຊຸດທີVIII ໃຫ້ໄດ້ 1 ຈຸດໃນສົກປີຕໍ່ໄປ ເວລາດຽວກັນນັ້ນທ່ານ ເຊັ້ງຊົ່ງ ຕົງນາມະວົງຫົວໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານຂື້ນຜ່ານບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດ,ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ,ບຸກຄົນ ແລະ ບ້ານທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນກົດໝາຍຊຸດນີ້ ແລະ ເຊີນຄະນະປະທານຂື້ນມອບຢ່າງເປັນທາງການ.