ມາໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 4 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ທົ່ວເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສາມັກຄີກັນສ້າງຂະບວນການອານາໄມ ກົມກອງ, ຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ເສັ້ນທາງຫຼວງ, ທາງຊອຍໃນຂອບເຂດຕົນເອງຮັບຜິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ສະອາດງາມຕາ. ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ຟຶກຊ້ອມ ສິລະປະວັນນະຄະດີຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ . ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການ ແລະ ຜົນງານໄວ້ຄຳນັບຮັບຕ້ອນ ວັນປະກາດ-ຮັບຮອງ: ບ້ານດອນສະຫວ່າງ, ບ້ານຫ້ວຍເງີຍ ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ປະກາດ-ຮັບຮອງ ຈຳນວນ 5 ບ້ານຄືື: ບ້ານນ້ຳທົນ, ບ້ານໂຮມໄຊ, ບ້ານປາງບົງ, ບ້ານບໍ່ຫຼວງ ແລະ ບ້ານກິ້ວງີ້ວ ເປັນບ້ານພັດທະນາ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 6 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້.