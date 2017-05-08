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ເມືອງໜອງແຮດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ

    Lao National Radioຂ່າວເມືອງໜອງແຮດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ

ໃນ​ໂອກາດລົງຊີ້ນຳວຽກງານຢູ່ ເມືອງໜອງແຮດ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພະນັກ ງານ​ຫລັກ​ແຫ​ລ່ງ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້, ການຈັບຈ່ອງດິນ ແລະ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.

ພ້ອມ​ນີ້, ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ແນະນຳ​ ໃຫ້ກວດກາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ ຕ້ອງສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ເພາະໄກ້ຈະຮອດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ, ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມ ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງຈັດສົ່ງພະນັກງານ ລົງຊີ້ນຳຊ່ວຍ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນນະພາບຂອງສະມາຊິກພັກ, ສືບຕໍ່ລົງຮາກຖານ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ຮຸ່ນສືບທອດ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກຳແໜ້ນບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມ ສະຫະສະວັດ ໃນການພັດທະນາ.

 