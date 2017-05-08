ເມືອງໜອງແຮດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ

ໃນໂອກາດລົງຊີ້ນຳວຽກງານຢູ່ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພະນັກ ງານຫລັກແຫລ່ງ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້, ການຈັບຈ່ອງດິນ ແລະ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ກວດກາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ ຕ້ອງສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ເພາະໄກ້ຈະຮອດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ, ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມ ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງຈັດສົ່ງພະນັກງານ ລົງຊີ້ນຳຊ່ວຍ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນນະພາບຂອງສະມາຊິກພັກ, ສືບຕໍ່ລົງຮາກຖານ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ຮຸ່ນສືບທອດ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກຳແໜ້ນບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມ ສະຫະສະວັດ ໃນການພັດທະນາ.