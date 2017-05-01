ເມືອງໝື່ນເຜີຍແຜ່ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 4 ຮູ້ຂອງເຍົາວະຊົນທັນວາ

ພິທີເຜີຍແຜ່ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 4 ຮູ້ຂອງເຍົາວະຊົນທັນວາໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017 ຢູ່ທີສະໂມສອນໃຫຍ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໝື່ນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ວົງພອນ ພານຸວົງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ມີທ່ານ ຝືລີ ລີເລ່ຍນູ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມເມືອງໝື່ນ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບເຍົາວະຊົນ 25 ໂຮງຮຽນທົ່ວເມືອງໝື່ນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຝືລີ ລີເລ່ຍນູ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມເມືອງ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານເນື້ອໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 4 ຮູ້ ຂອງເຍົາວະຊົນທັນວາເຊິ່ງປະກອບມີ: ຮ່ຳຮຽນດີ,ສາມັກຄີດີ, ອະນາໄມດີ, ຮູ້ຮັກປະເທດຊາດ ແລະ ທ່ານຜູ້ນຳ, ຮູ້ຮັກພໍ່ແມ່ແລະຄູອາຈານ ຮັກທຳມະຊາດ ແລະ ການອອກແຮງງານ, ຮູ້ຈຳແນກມິດ-ສັດຕູ ເພື່ອເປັນການຍົກສູງບົດບາດ,ຄວາມສາມາດໃນການນຳພາວຽກງານເຍົາວະຊົນໃຫ້ຄູອາຈານ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຈັດຕັ້ງນຳພາຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງຜົນງານ ຕາມໜ້າທີການເມືອງທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ,ສາມາດໄດ້ບຸກຄົນ 3 ດີ 4 ຮູ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕົວຈິງ ຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບເຍົາວະຊົນຕາງໜ້າແຕ່ລະໂຮງຮຽນທັງໝົດທົ່ວເມືອງກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນຂຶ້ນຈັບມືຮັບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
ທ້າຍພິທີ ທ່ານ ນາງ ວົງພອນ ພານຸວົງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຍົາວະຊົນແຕ່ລະໂຮງຮຽນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ເຮັດຕາມສິດພາລະບົດບາດ ວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ,ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ,ເສີມສະຕິປັນຍາ-ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ-ອານຸຊົນ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີນ້ຳໃຈມີນ້ຳໃຈຮັກປະເທດຊາດ,ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ໃສ່ຕົວເອງ ແນ່ໃສ່ສ້າງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສອບທອດພາລະກິດຂອງຊາດ.