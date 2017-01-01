ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ

ໃນວັນທີ 03-11 ພຶດສະພານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ ໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ ທົ່ວອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີພົນໂທຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະນໍາກະຊວງ, ບັນດາຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ ທີ່ມາຈາກກົມໃຫຍ່, ກົມນ້ອຍ, ຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາກົມກອງກໍາລັງຫລວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນນີ້, ສະຫາຍ ພົນໂທຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນບາງຕອນວ່າ: ກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 7 ວັນ, ດັ່ງ ນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ຈົ່ງພ້ອມກັນຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຸມທຸກສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ເນື້ອໃນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ທັງນີ້ແນໃສ່ຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ໃນປີຜ່ານມາເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ. ພ້ອມນີ້, ກໍຕ້ອງຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໂດຍສົມທຽບຕົວຈິງ ຢູ່ອົງການກົມກອງເພື່ອ ຊອກຫາວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່າວເນັ້ນໜັກວ່າ: ອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຊີວິດການ ເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກທົ່ວກອງທັບ ຕິດພັນກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໃຫຍ່ 5 ປະການ ຄື: ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາການກໍ່ສ້າງ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງທາງການເມືອງ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ມີຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ສ້າງກອງທັບໃຫ້ເປັນກອງທັບ ທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີເອກະພາບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເປັນປຶກແຜນແໜ້ນໜາ, ເປັນກອງທັບທີ່ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງ ກົງຈັກເຂັ້ມແຂງ, ການປະກອບເຫລົ່າຮົບ ແລະ ໜ່ວຍປະກອບອາວຸດແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ສະພາບຕົວຈິງ, ສ້າງກອງທັບເຮົາໃຫ້ເປັນກອງທັບ ທີ່ມີລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັນນັ້ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເງື່ອນໄຂໃໝ່ ກໍຄືການເລັ່ງທວງຂອງສະພາບການໃໝ່ ກອງທັບເຮົາກໍຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ ມີແບບແຜນ ນໍາພາ-ບັນຊາສູ້ຮົບຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແທດຕົວຈິງທັນສະໄໝ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງກອງທັບເຮົາ ໃຫ້ເປັນກອງທັບທີ່ມີຄວາມປອດໃສເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນສາມາດຍົກສູງກໍາລັງແຮງສູ້ຮົບ ສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ ອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍຄື ໃນທົ່ວກອງທັບ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ, ກ້າເບິ່ງຄວາມຈິງ, ກ້າເວົ້າຄວາມຈິງ, ກ້າຫານຮັບເອົາຄວາມຈິງ ແລະ ກ້າປ່ຽນແປງຕົນເອງ ໃຫ້ສົມກັບເປັນກຳລັງຫລັກ ແຫລ່ງຂອງພັກ.