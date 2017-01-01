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ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ

    Lao National Radioຂ່າວເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ

ໃນ​ວັນ​ທີ 03-11 ພຶດສະພາ​ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ ​ໄດ້​ເປິ​ດກອງປະຊຸມດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ ທົ່ວອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ​, ເປັນ​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມ​ໂດຍສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີພົນໂທຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະນໍາກະຊວງ, ບັນດາຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ ທີ່ມາຈາກກົມໃຫຍ່, ກົມນ້ອຍ, ຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາກົມກອງກໍາລັງຫລວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນນີ້, ສະຫາຍ ພົນໂທຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມີ​ເນື້ອໃນສຳຄັນ​ບາງ​ຕອນວ່າ: ກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 7 ວັນ, ດັ່ງ ນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ຈົ່ງພ້ອມກັນຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຸມທຸກສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ເນື້ອໃນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ທັງນີ້ແນໃສ່ຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ໃນປີຜ່ານມາເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ. ພ້ອມນີ້, ກໍຕ້ອງຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໂດຍສົມທຽບຕົວຈິງ ຢູ່ອົງການກົມກອງເພື່ອ ຊອກຫາວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

​ໃນ​ໂອກາດ​ດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່າວ​ເນັ້ນ​ໜັກວ່າ: ອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຊີວິດການ ເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກທົ່ວກອງທັບ ຕິດພັນກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໃຫຍ່ 5 ປະການ ຄື: ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາການກໍ່ສ້າງ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງທາງການເມືອງ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ມີຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ສ້າງກອງທັບໃຫ້ເປັນກອງທັບ ທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີເອກະພາບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເປັນປຶກແຜນແໜ້ນໜາ, ເປັນກອງທັບທີ່ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງ ກົງຈັກເຂັ້ມແຂງ, ການປະກອບເຫລົ່າຮົບ ແລະ ໜ່ວຍປະກອບອາວຸດແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ສະພາບຕົວຈິງ, ສ້າງກອງທັບເຮົາໃຫ້ເປັນກອງທັບ ທີ່ມີລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັນນັ້ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເງື່ອນໄຂໃໝ່ ກໍຄືການເລັ່ງທວງຂອງສະພາບການໃໝ່ ກອງທັບເຮົາກໍຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ ມີແບບແຜນ ນໍາພາ-ບັນຊາສູ້ຮົບຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແທດຕົວຈິງທັນສະໄໝ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງກອງທັບເຮົາ​ ໃຫ້ເປັນກອງທັບທີ່ມີຄວາມປອດໃສເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນສາມາດຍົກສູງກໍາລັງແຮງສູ້ຮົບ ສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ: ໃນການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ ອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍຄື ໃນທົ່ວກອງທັບ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ, ກ້າເບິ່ງຄວາມຈິງ, ກ້າເວົ້າຄວາມຈິງ, ກ້າຫານຮັບເອົາຄວາມຈິງ ແລະ ກ້າປ່ຽນແປງຕົນເອງ ໃຫ້ສົມກັບເປັນກຳລັງຫລັກ ແຫລ່ງຂອງພັກ.