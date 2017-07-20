ແຂວງຫຼວງພະບາງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອານຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກໍລະກົດນີ້ ທີ່ທ່ານ້ຳຄານ ສົນຂົວນ້ຳຄານເຂດບ້ານເມືອງງາ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍປາລົງສູ່ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນອານຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ເຈົ້າເມືອງໆຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ລີເປົ່າກວ້າງ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສປ ຈີນ ປະຈຳພາກ ເໜືອ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກການ ທີກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຕະຫຼອດປະຊາຊົນພາຍໃນເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ນັບແຕ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍເປັນຕົ້ນມາ ພັກ-ລັດຖະບານ ຍາມກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອານຸລັກສະພາບແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຫ້າມລ່າສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ທີ່ຫວງຫ້າມ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງເຄີຍມີມູນເຊື້ອ ໃນການປ່ອຍສັດ, ໂຜດສັດ ຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ຕາມປະເພນີ ຮີດຄອງປະເພີອັນດີງາມ ດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄລຍະວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ສິ່ງດັ່ງກ່າວມັນຈະມີໂອກາດໃຫ້ສັດປະເພດຕ່າງໆໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍພັນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ຈົ່ງພ້ອມກັນອານຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປ່ອຍສັດປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັດນ້ຳສັດປ່າ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຢູ່ຄູ່ກັບທຳມະຊາດຕະຫຼອດໄປ. ຍ້ອນເຫັນຄວາມສຳຄັນຄືດັ່ງກ່າວ ພັກ-ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 13 ກໍລະກົດທຸກໆປີເປັນວັນອານຸລັກສັດນ້ຳ-ລັດປ່າແຫ່ງຊາດ.
ສະເພາະປີນີ້ ເມືອງຫຼວງພະບາງໄດ້ປ່ອຍລົງແມ່ນໍ້າຄານ ທັງໝົດ 70.000 ໂຕ ປະກອບມີ: ປານິນ, ປາໄນ, ປາປາກ ແລະ ປາອິນເດຍ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ບັນດາບ້ານຢູ່ຕາມລຽບແຄມແມ່ນ້ຳຄານ ໄດ້ມີການສ້າງເຂດອານຸລັກຊີວະນາໆພັນຂຶ້ນແຕ່ປາກແມ່ນ້ຳຄານ ຫາ ແກ້ງຍອງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 8.400 ແມັດ ກວມເອົາ ບ້ານຊຽງທອງຄີລີ, ວັດແສນ, ອາໄພ, ວິຊຸນ, ໝື່ນນາ, ວຽງໃໝ່, ຜານົມ, ດອນແກ້ວ, ຫາດຮ່ຽນ, ຜາສຸກ, ເມືອງງາ, ພັນຫຼວງ ແລະ ບ້ານ ໂພນສະອາດ.