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ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດພິທີປະກາດຮັບຮອງເອົາເມືອງ ໄຊ ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບໍາລຸງ

    Lao National RadioNewsແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດພິທີປະກາດຮັບຮອງເອົາເມືອງ ໄຊ ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບໍາລຸງ

ພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບໍາລຸງ ທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາຂອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາແພງ ຂັນມະນີ ເຈົ້າເມືອງໆ ໄຊ,ມີທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,ທ່ານ ວິສັນ ສົມພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ,ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການລະແຂວງ,ເມືອງ,ບັນດາການນຳແຂວງ,ເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານລັດຖະກອນ,ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ,ຄູ ອາຈານ,ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ ແລະ ອຳ ນາດການປົກຄອງບ້ານທົ່ວເທດສະບານແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນພິທີທ່ານ ຈໍາລອງ ສີທາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາແລະທິການເມືອງໄຊ ໄດ້ຂຶ້ນສະຫຼຸບຕີລາ ຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຕອນຕົ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງມາຕັ້ງແຕ່ສົກ 2012 -2013 ໂດຍເລີ່ມຈາກການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີເກນອາຍຸ 15 -30 ປີ ໃນທົ່ວເມືອງ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເລີ່ມການຮຽນ ການສອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນນັບແຕ່ສົກ 2013-2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດປີ 2016 ທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາ ເມືອງໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍຄື ຈຳນວນຕົວເລກ ຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ 2 ພັນ 8 ຮ້ອຍກວ່າຄົນ,ຍິງ 1,266 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 97 ບ້ານ.ໃນນັ້ນ ສາມາດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບຳລຸງ ຈຳນວນ 2,755 ຄົນ,ຍິງ 1,227 ຄົນ ເທົ່າກັບ 95,75 % ດັ່ງນັ້ນ ທາງເມືອງໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ ທົ່ວເມືອງໄຊ ດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວິສັນ ສົມພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ບຳລຸງ ໃຫ້ກັບ ເມືອງໄຊ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດຮັບໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ຂັນມະນີ ເຈົ້າເມືອງໆ ໄຊ.

ຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ໂດຍກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຄະນະນຳທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຈາກນັ້ນ ບັນດາຄະນະປະທານໄດ້ພ້ອມກັນຕັດແທບຜ້າເປີດປ້າຍ, ລັ່ນຄ້ອງ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໃນການປະກາດຮັບຮອງເອົາເມືອງໄຊ ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງໃນຄັ້ງນີ້.