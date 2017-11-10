ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດພິທີປະກາດຮັບຮອງເອົາເມືອງ ໄຊ ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບໍາລຸງ

ພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບໍາລຸງ ທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາຂອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາແພງ ຂັນມະນີ ເຈົ້າເມືອງໆ ໄຊ,ມີທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,ທ່ານ ວິສັນ ສົມພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ,ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການລະແຂວງ,ເມືອງ,ບັນດາການນຳແຂວງ,ເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານລັດຖະກອນ,ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ,ຄູ ອາຈານ,ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ ແລະ ອຳ ນາດການປົກຄອງບ້ານທົ່ວເທດສະບານແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນພິທີທ່ານ ຈໍາລອງ ສີທາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາແລະທິການເມືອງໄຊ ໄດ້ຂຶ້ນສະຫຼຸບຕີລາ ຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຕອນຕົ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງມາຕັ້ງແຕ່ສົກ 2012 -2013 ໂດຍເລີ່ມຈາກການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີເກນອາຍຸ 15 -30 ປີ ໃນທົ່ວເມືອງ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເລີ່ມການຮຽນ ການສອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນນັບແຕ່ສົກ 2013-2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດປີ 2016 ທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາ ເມືອງໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍຄື ຈຳນວນຕົວເລກ ຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ 2 ພັນ 8 ຮ້ອຍກວ່າຄົນ,ຍິງ 1,266 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 97 ບ້ານ.ໃນນັ້ນ ສາມາດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບຳລຸງ ຈຳນວນ 2,755 ຄົນ,ຍິງ 1,227 ຄົນ ເທົ່າກັບ 95,75 % ດັ່ງນັ້ນ ທາງເມືອງໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ ທົ່ວເມືອງໄຊ ດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວິສັນ ສົມພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ບຳລຸງ ໃຫ້ກັບ ເມືອງໄຊ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດຮັບໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ຂັນມະນີ ເຈົ້າເມືອງໆ ໄຊ.
ຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ໂດຍກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຄະນະນຳທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຈາກນັ້ນ ບັນດາຄະນະປະທານໄດ້ພ້ອມກັນຕັດແທບຜ້າເປີດປ້າຍ, ລັ່ນຄ້ອງ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໃນການປະກາດຮັບຮອງເອົາເມືອງໄຊ ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງໃນຄັ້ງນີ້.