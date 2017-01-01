ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບ ເງິນນະໂຍບາຍ ອຸດໜູນ ເທື່ອດຽວໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ໃນປາງສົງຄາມ

ພິທີມອບ ຮັບເງິນນະໂຍບາຍ ອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ໃນປາງສົງຄາມ ປະຈຳປີ 2017 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,ມີທ່ານ ສົມຟອງ ແສງຈັນທະລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ,ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ 7 ເມືອງ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດພິທີມອບ ຮັບເງິນນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນເທື່ອດຽວໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ໃນປາສົງຄາມ ປະຈຳປີ2017 ນີ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນ ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ປະຈຳປີ 2017 ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົມມະນາບຸນຄຸນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍສະ ຫຼະຊີວິດ,ເລືອດເນື້ອຂອງຕົນເອງ ເພື່ອປະເທດຊາດ,ປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບພວກສັດຕູ ທີ່ເຂົ້າມາຮຸກຮານ ປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1945 ຄືນຫຼັງ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ໄດ້ຮັບເງິນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີທັງໝົດ 39 ຄົນ ໃນ7 ເມືອງ ລວມເປັນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງໝົດ 752 ລ້ານກວ່າກີບ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍແມ່ນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຮສສ 7 ເມືອງ ເພື່ອຈະນໍາໄປຈັດພິທີມອບ ຮັບ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ໄດ້ຮັບ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ໂອວາດ ຈັນທະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ຕໍ່ພິທີ ເຊິ່ງເໜັ້ນ ໃຫ້ທາງຫົວໜ້າຫ້ອງ ການ ຮສສ 7 ເມືອງ ຈົ່ງພ້ອມກັນ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາ ຊົນ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ພ້ອມທັງນຳເອົາເງິນດັ່ງກ່າວ ໄປມອບໃຫ້ກັບ ຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ໃນປະສົງຄາມ ຕາມລາຍຊື່ທີ່ມິີໜ້າຮັບຕົວຈິງ ໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນ.