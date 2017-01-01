ໂຄງການປັບປຸງກໍ່ສ້າງເຂດອານຸສອນສະຖານຖ້ຳປະຕິວັດບ້ານຕ້າຍຄືບໜ້າ 60%

ທ່ານ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມ ດ້ວຍຄະນະນຳແຂວງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການປັບປຸງກໍ່ສ້າງເຂດອານຸສອນສະຖານ ປະ ຫັວດສາດປະຕິວັດຖ້ຳບ້ານຕ້າຍ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພຶດ ສະພາ 2017 ນີ້ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເໝົາປັບປຸງກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ ແຈງຫົງກໍ່ສ້າງເຄຫາ ແລະ ຂົວທາງຈຳກັດ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພານີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບພະນະທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ອາດີດເລຂາທິການສູນກາງພັກ ທີ່ຈະມາ ຢ້ຽມຢາມແຂວງຊຽງຂວາງໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ, ເປັນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງ ກອງທັບປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ70ປີທີ່ຈະມາເຖິງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ 2ວັນປະຫັວດ ສາດລາວ-ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງໂດຍບໍ່ເອົາກຳໄລ 480 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ບໍລິສັດແຈງຫົງກໍ່ສ້າງເຄຫາ ແລະ ຂົວທາງຈຳກັດ ໄດ້ມອບເງິນປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ 280 ລ້ານກວ່າກີບ, ມອບໂດຍທ່ານ ແຈງຫົງ ປະທານບໍລິສັດ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ວົງສາ ດວງທອງລາ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ໂດຍຊ່ອງໜ້າທ່ານ ເຈົ້າແຂວງແຂວງຊຽງຂວາງພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄືບໜ້າ60% ເນື່ອງຈາກເຂດອານຸສອນສະຖານແຫ່ງນີ້ ເຄີຍເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດ ໂດຍການນຳພາຊີ້ນຳຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຄື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອດຳເນີນສົງຄາມປະຊາຊົນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍການຮ່ວມມືສຳພັນ ສູ້ຮົບລາວ-ຫວຽດນາມ ຕ້ານຈັກກະພັດລ່າເມືອງຂື້ນແບບໃໝ່ ຖານທີ່ໝັ້ນແຫ່ງ ນີ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອປີ1961 ພາຍຫຼັງທີ່ກຳລັງປະຕິວັດໄດ້ປົດປ່ອຍເຂດທົ່ງໄຫຫີນໃນວັນ ທີ1ມັງກອນປີ1961 ໃນເຂດນີ້ມີສຳນັກງານ, ອົງການຊ່ວຍວຽກຂອງສູນກາງພັກຈຳນວນ ໜຶ່ງ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ນຳປະຕິວັດຄື: ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫັວນ, ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ, ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ, ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ, ທ່ານ ສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸນລະມານີ ແລະ ທ່ານຜູ້ນຳອື່ນໆ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ແຂວງກໍ່ຄືປະຊາຊົນຊາວຊຽງຂວາງໄດ້ຕົກລົງປັບປຸງກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນ ກໍ່ຄືສຶກສາຮໍ່າຮຽນເອົາແນວ ຄິດ ແບບຢ່າງຂອງຜູ້ນຳປະຕິວັດທີ່ໄດ້ອຸທິດເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາຄວາມເສຍສະຫຼະຢ່າງ ບໍ່ມີຂອບເຂດເພື່ອໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດ.