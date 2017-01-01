ໂຮງຮຽນວຽໄຊເປີດກອງປະຊຸມວຽກງານພະລາທິການ – ເຕັກນິກປະຈໍາ06ຕົ້ນປີ2017

ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງນາຍສິບທະຫານຮາບເລກ2ວຽງໄຊເປີດກອງປະຊຸມວຽກງານພະລາທິການ – ເຕັກ
ນິກປະຈໍາ06ເດືອນຕົ້ນປີ2017ຂື້ນ ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ2017ນີ້ ພາຍການເປັນປະທານ ທ່າພັນເອກ ອິນຫວນ ວໍລະສານ ຫົວໜ້າການທະຫານໂຮງຮຽນ,ມີບັນດາຄະນະບັນຊາ 05 ຫ້ອງ ,ຄະນະພະແນກທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ,ຄະນະ03ກອງພັນນັກຮຽນ,ຄະນະກອງຮ້ອຍເອກະລາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີສະຫາຍ ພັນຕີ ກິແກ້ວ ລິດແສນຫວັງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງພະລາທິການໂຮງຮຽນຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານໃນ06ເດືອນຕົ້ນປີ2017ຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະຫາຍຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບັນຫາ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ນັກຮົບໃນທົ່ວໂຮງຮຽນ.ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານຮັບປະກັນເຂົ້າກິນໂຮງຮຽນໄດ້ພົວພັນເກັບຊື້ເຂົ້າເອົາເອງຕາມຕົວເລກອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງ 438,048 ກິໂລ ໃນນັ້ນໄດ້ຮັບນໍາຄູ່ສັນຍາແລ້ວໃນ06ຕົ້ນປີ243,782 ກິໂລ. ໃນ 11 ໂຮງສີທີ່ສະໜອງເຂົ້າໃຫ້ໂຮງຮຽນ ໃນນີ້ຢູ່ຕ່າງແຂວງຄື: ຢູ່ເມືອງອຸທຸມພອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກັບ ໂຮງສີເຂົ້າບ້ານສາລະ
ວັນ,ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ,ເຫຼືອນັ້ນແມ່ນຢູ່ພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກແລະໂຮງສີເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ກໍ່ສ້າງນາຍສິບເລກ2ວຽງໄຊເອງໄດ້ສະໜອງເຂົ້າກິນໃຫ້ໂຮງຮຽນສຳເລັດ 100% ຂອງແຜນການ.ສ່ວນ
ວຽກງານຮັບປະກັນຊີ້ນ ສະໜອງເຂົ້າເຮືອນຄົວລວມນັກຮຽນທັງໝົດແມ່ນ: 29,248,1 ກິໂລ ເປັນເງິນແມ່ນ: 649,400,000 ກີບ ແລະ ຜັກສະໜອງໄດ້ 51,792 ກິໂລ ເປັນເງິນ 155,376,000 ກີບ.ສ່ວນນັກຮຽນກິນເຂົ້າວັນໜຶ່ງ 03 ຄາບ ມີອາຫານ 3 – 4 ເຍື່ອງຕໍ່ຄາບ(ຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີອາຫານຊ້້ໍາກັນ)ແລະມີນໍ້າສະອາດ100% ,ສ່ວນວຽກງານກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານເປັນຕົ້ນໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ອຍ – ໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂຮງຮຽນມີ 09 ໂຄງການໃນມູນຄ່າ 33,234,382,000 ກ່ວາກີບ,ໃນນັ້ນທຶນກົມກອງ80,640,000 ກ່ວາກີບ ເຫຼືອນັ້ນແມ່ນທຶນຂັ້ນເທິງສະໜອງໃຫ້.ພ້ອມນີ້ວຽກງານການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າກົມກອງເປັນຕົ້ນໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ,ຮ້ານກິນດື່ມ,ໄດ້ຈາກການບໍລິການ ແລະ ໄດ້ຈາກການອຸປະຖໍາຕ່າງໆແມ່ນ:242,938,000 ກ່ວາກີບ.ນອກນີ້ຍັງວຽກງານອື່ນໆຂອງກົມກອງກໍ່ມີຜົນສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ.ໂອກາດນີ້ສະ
ຫາຍຍັງໄດ້ຜ່ານທິດທາງແຜນການປະຈໍາ 06 ທ້າຍປີ 2017 ຕື່ມອີກໂດຍລວມແລ້ວປະຕິບັດໄປຕາມ 4 ແຜນການໃຫຍ່ 26 ໂຄງການທີ່ຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດວາງອອກ ກໍ່ຄື ມະຕິ4ຂອງອົງຄະນະພັກໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງນາຍສິບເລກ2ວຽງໄຊວາງອອກມາຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນກົມກອງໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງຂອງວຽກງານເຫຼົ່າລົບພະລາທິການ.ໂອກາດດຽວກັນສະຫາຍພັນໂທ ພູເວີນ ວົງຄໍາຊາວຫົວໜ້າຫ້ອງພະລາທິການພ້ອມຄະນະຂື້ນເຜີຍແຜ່ 06 ວຽກງານຂອງກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກກອງທັບ,ເຜີຍແຜ່ສັງລວມວຽກ
ງານເຕັກນິກກອງທັບ03ປີ , ເຜີຍແຜ່ວຽກງານພະລາທິການ – ເຕັກນິກແລະວຽກງານການເງິນ 06 ທ້າຍປີ2017ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮູ້ຢູ່ທົ່ວເຖິງ.ພ້ອມນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດສະຫຼຸບແລະທິດທາງແຜນການປະຈໍາ6ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານພະລາທິການ-ເຕັກນິກຂອງໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບປະກັນສູງ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວພັນເອກ ອິນຫວນ ວໍລະສານ ຫົວໜ້າການທະຫານໂຮງຮຽນໄດ້ໂອ້ລົມແລະຍ້ອງຍໍສູງຕໍ່ວຽກງານພະລາທິການ-ເຕັກນິກຂອງໂຮງຮຽນທີ່ນໍາພາທຸກວຽກງານຂອງກົມກອງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ວຽກງານໃດທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງວຽກງານພະລາທິການ ຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງເພີ້ມທະວີໃນການຊີ້ນໍາຢ່າງໄກ້ສິດຕິດແທດເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຢ່າງເປັນປະຈໍາແຕ່ລະໜ້າວຽກຕາມການມອບໝາຍໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະເຫຼົ່າລົບພະລາທິການ ບັນຫາໃດຄົງຄ້າງເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.ພ້ອມນີ້ບັນດາສະຫາຍທີ່ເຮັດວຽກງານວິຊາສະເພາະເຫຼົ່າລົບພະລາທິການ ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານໃຫ້ສູງ,ເຄັ່ງຂັດ ເຂັ້ມງວດແລະໃຫ້ດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າໂດຍຍົກສູງຈິດໃຈເພິ່ງຕົນເອງ,ກຸ້ມຕົນເອງແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນ ໂດຍຖືເອົາບັນຫາການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາໃຫ້ໄດ້ດີ.ກ່ອນຈະເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ,ມີຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງນໍາພາວຽກງານພະລາທິການຂອງໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບປະກັນຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.