ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2020

ກອງປະຊຸມຂຶ້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ ຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນທຽງ ວິໄລວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງແລະທ່ານ ໄກເພັດ ອິນພູວຽງ ຮອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ,ມີຕາງໜ້າຈາດອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,ບັນດາຄະນະ,ຫົວໜ້າໄອຍະການເຂດ,ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ພາຍໃນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄອຍະການເຂດເຂົ້າຮ່ວມ.
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານນຳພາ – ຄຸ້ມຄອງ ໃນທົ່ວປະເທດປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນ ທາງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເຊິ່ງກ່ອນຈະມີການກໍານົດແລະຄັດເລືອກເປົ້າຫມາຍບັນດາພະນັກງານນຳພາ ຄຸ້ມຄອງໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ໄກເພັດ ອິນພູວຽງ ຮອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນແນະນຳພື້ນຖານກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ,ລະບຽບຫຼັກການແລະຮູບແບບຕ່າງໆ ໃນການກຳນົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານຂອງອົງການໄອຍະການ ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບແລະໄດ້ຮັບຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ນອກນັ້ນ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບມາດຖານເງຶື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ທີ່ຈະຖືກຂຶ້ນແຜນກຳນົດເປັນພະນັກງານນຳພາ ຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະສະເໜີເຂົ້າແຜນ ຕ້ອງມີຕໍາແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,ຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າໄອຍະການເຂດ,ຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າໄອຍະການແຂວງແລະຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໄອຍະການເຂດ.
ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂຶ້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານ ນໍາພາ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະ ຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອ ກໍານົດເປົ້າໝາຍພະນັກງານທີ່ຈະບໍາລຸງສ້າງແລະຈັດວາງບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນລັກສະນະສືບທອດຕໍ່ເນື່ອງໄລຍະຍາວ ທັງມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ,ເປັນການກະກຽມບຸກຄະລາກອນໃນລັກສະນະເປີດກວ້າງ ທັງເປັນບ່ອນອີງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນການລະອຽດໃນການບຳລຸງ ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກ ງານສືບຖອດປ່ຽນແທນຕຳແໜ່ງນຳພາ ຄຸ້ມຄອງຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ,ເພື່ອຕອບສະໜອງດ້ານຈໍານວນ,ຄຸນນະ ພາບໂຄງປະກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ຄົບຊຸດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນອຸດສາຫະ ກຳແລະທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ,ເປັນການກະກຽມບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊິ່ງການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືວ່າເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການຫັນເອົາວຽກງານພະນັກງານເຂົ້າສູ່ລະບຽບແບບແຜນ.