ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ມສ ໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ

- ອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລະ 3 ປີ ຜ່ານມາ ພ້ອມວາງທິດທາງແຜນ ການ-ການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ເພັດສະໝອນ ດາວົງສອນ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ທ່ານ ທອງວິດາ ບຸນຈັນໄຊ ເລຂາຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ພອນພັດ ສໍພາບມີໄຊ ເລຂາໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນສະຫວັນ, ມີຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ-ກຳມະບານ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຄູອາຈານ-ນັກຮຽນ ພາຍໃນໜ່ວຍ ຕະຫຼອດຮອດແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ພອນພັດ ສໍພາບມີໄຊ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຂອງຕົນໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຜົນງານຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສາມາດຍາດມາໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງພັກ, ນຳເອົາມະຕິຄຳສັ່ງ ແລະ ທິດທາງແຜນການຂອງຄະນະພັກ ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ກໍຄືທິດທາງແຜນການຂອງຄະນະຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆມາ ເຊີ່ງໃນນັ້ນ ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ ໄດ້ຖືເປັນບັນຫາສຳຄັນ ມີການເຕົ້າລວມຮ່ວມຊີວິດການເມືອງເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະເດືອນ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະສະຫາຍ ມີຄວາມອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ, ຮູ້ຈຳແນກ ມິດ-ສັດຕູ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປາຖະກະຖາວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ທາງຂັ້ນເທິງຈັດຂຶ້ນໄດ້ 11 ຄັ້ງ, ຂະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໄດ້ທັງໝົດ 5 ຊຸດ ມີ 621 ສະຫາຍ, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນໜ່ວຍ 4 ບຸກ 2 ຄັ້ງ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນຄູອາຈານໄດ້ແຕ່ງບົດສອນກ່ອນຂຶ້ນຫ້ອງ 100%, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນນັກຮຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ 3 ຄັ້ງ ສາມາດຍາດໄດ້ອັນທີ 1 ແລະ ທີ 3 ໜຶ່ງຄັ້ງ, ປະກອບສ່ວນອອກແຮງງານອານາໄມຕາມຂອບເຂດຂອງໂຮງຮຽນ, ເທດສະບານແຂວງ, ສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງແຂວງໄດ້ 128 ຄັ້ງ 15,847 ແຮງງານ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ທາງຂັ້ນເທິງຈັດຂຶ້ນ 17 ຄັ້ງ, ຈັດການແຂ່ງຂັນ ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ພາຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້ 3 ຄັ້ງ ແລະ ສະແດງຮັບໃຊ້ມວນຊົນໃນງານສໍາຄັນຕ່າງໆໄດ້ 12 ຄັ້ງ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆໜ້າວຽກທີ່ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ມສ ໂພນສະຫັວນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະ ສົບຜົນສຳເລັດ ຈົນສາມາດປະເມີນໄດ້ສະມາຊິກບາງສະຫາຍ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງຈຳນວນ 132 ສະຫາຍ ຍິງ 84 ສະຫາຍ, ຈາກອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນສະຫັວນ 50 ສະຫາຍ ຍິງ 30 ສະຫາຍ.
ສ່ວນທິດທາງແຜນການ-ການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ ທາງໜ່ວຍຈະສຸມໃສ່ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບການນຳພາ,ເໜັ້ນໜັກດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ແນວທາງຂອງພັກ, ສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ, ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ-ພາຍນອກ ແລະ ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຂອງໂຮງຮຽນ ກາຍເປັນຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ ບັນລຸເຖິງ 95% ຂຶ້ນໄປຢ່າງຕໍ່າ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຊຸດໃໝ່ ຜົນປາກົດວ່າ: ສະຫາຍ ຄຳຊາຍ ສີສະຫວັດ ເປັນເລຂາໜ່ວຍ, ສະຫາຍ ແສງເພັດ ອຸດດາວົງ ເປັນຮອງເລຂາໜ່ວຍ ແລະ ສະຫາຍ ຄຳພອນ ເຍ່ຍຈູ ເປັນຄະນະ.