ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ມສ ໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ

    Lao National Radioຂ່າວໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ມສ ໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ
  • ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ໜ່ວຍ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ສົມບູນ​ໂພນ​ສະຫວັນ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​​ໄດ້​ຈັດ​

ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຫຼຸບ​ຕີ​ລາຄາ​ຄືນ​ຜົນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ໄລະ 3 ປີ ຜ່ານ​ມາ ພ້ອມ​ວາງ​ທິດ​ທາງ​ແຜນ ການ-ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ຂອງໂຮງຮຽນ​ດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ໃຫ້ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ສະຫາຍ ​ເພັດ​ສະໝອນ ດາ​ວົງ​ສອນ ຮອງ​ເລຂາ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຂວງ, ທ່ານ ທອງ​ວິ​ດາ ບຸນ​ຈັນ​ໄຊ ​ເລຂາ​ຮາກ​ຖານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ພອນພັດ ສໍ​ພາບ​ມີ​ໄຊ ​ເລຂາ​ໜ່ວຍ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ໂຮງຮຽນ ມສ ​ໂພນ​ສະຫວັນ, ມີ​ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ແມ່ຍິງ-ກຳມະບານ, ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຄູ​ອາຈານ-ນັກຮຽນ ພາຍ​ໃນ​ໜ່ວຍ ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ແຂກ​ທີ່​ຖືກ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

​ໂອກາດ​ນີ້ ທ່ານ ນາງ ພອນ​ພັດ ສໍ​ພາບ​ມີ​​ໄຊ ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ຜ່ານ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໜ່ວຍ​ຊາວ​ໜຸ່ມຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ​ເຫັນ​ວ່າມີ​ຜົນງານ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ທີ່ພົ້ນ​ເດັ່ນ ​ແລະ ​ສາມາດ​ຍາດ​ມາ​ໄດ້ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ພາຍ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ເພື່ອ​ພ້ອມ​ກັນ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ແນວທາງ​ຂອງ​ພັກ, ນຳ​ເອົາ​ມະຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ ​ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ຂອງ​ຄະນະ​ພັກ ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ ກໍ​ຄື​ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ຂອງ​ຄະນະ​ຮາກ​ຖານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ ​ໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ຈົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ເປັນ​ກ້າວໆ​ມາ ​ເຊີ່ງ​​ໃນ​ນັ້ນ ວຽກ​ງານ​ສຶກສາ​ອົບຮົມ​ແນວ​ຄິດ​ການ​ເມືອງ ​ໄດ້​ຖື​ເປັນ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ ມີ​ການ​ເຕົ້າ​ລວມຮ່ວມ​ຊີ​ວິດການ​ເມືອງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຕ່​ລະສະ​ຫາຍ ມີ​ຄວາມ​ອຸ່ນ​ອຽນ​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ພັກ, ຮູ້ຈຳແນກ ມິດ-ສັດຕູ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປາຖະກະຖາວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ທາງຂັ້ນເທິງຈັດຂຶ້ນໄດ້ 11 ຄັ້ງ, ຂະຫຍາຍ​ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ 5 ຊຸດ ມີ 621 ສະຫາຍ, ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ເປັນ​ໜ່ວຍ 4 ບຸກ 2 ຄັ້ງ, ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ​ອາຈານ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ບົດ​ສອນ​ກ່ອນ​ຂຶ້ນ​ຫ້ອງ​ 100%, ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ເປັນ​ນັກຮຽນ ​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສອບ​ເສັງ​ນັກຮຽນ​ເກັ່ງ​ລະດັບ​ຊາດ 3 ຄັ້ງ ສາມາດ​ຍາດ​ໄດ້​ອັນ​ທີ 1 ​ແລະ ​ທີ 3 ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ, ປະກອບສ່ວນ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ອານາ​ໄມ​ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ, ​ເທດສະບານ​ແຂວງ, ສະຖານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ແຂວງ​ໄດ້ 128 ຄັ້ງ 15,847 ​ແຮງ​ງານ, ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂະ​ບວນການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງ​ໆ ທີ່​ທາງ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຈັດ​ຂຶ້ນ 17 ຄັ້ງ, ຈັດການ​ແຂ່ງຂັນ​ ສິລະ​ປະ-ວັນນະຄະດີ ​ພາຍ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ໄດ້ 3 ຄັ້ງ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ຮັບ​ໃຊ້​ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ງານສໍາຄັນ​ຕ່າງໆ​ໄດ້ 12 ຄັ້ງ, ນອກ​ນັ້ນ ​ຍັງ​ມີ​ອີກ​ຫຼາຍໆ​ໜ້າ​ວຽກ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ມສ ​ໂພນ​ສະຫັວນ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ປະ ສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ຈົນ​ສາມາດ​ປະ​ເມີນ​ໄດ້​ສະມາຊິກ​ບາງ​ສະ​ຫາຍ ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຍ້ອງຍໍ​ຈາກ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຂວງຈຳນວນ 132 ສະຫາຍ ຍິງ 84 ສະຫາຍ, ຈາກ​ອຳນວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ ມສ ​ໂພນ​ສະຫັວນ 50 ສະຫາຍ ຍິງ 30 ສະຫາຍ.

ສ່ວນ​ທິດ​ທາງ​ແຜນການ-ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນຕໍ່ໜ້າ ທາງ​ໜ່ວຍ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່ ການ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ນຳພາ,ເໜັ້ນໜັກ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ແນວ​ຄິດ, ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ຕໍ່​ແນວທາງ​ຂອງພັກ, ສະຕິ​ເຄົາລົບ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ, ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ພາຍ​ໃນ-ພາຍ​ນອກ ​ແລະ ການ​ປະຕິບັດ​ກົດ​ລະບຽບຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ງວດ ທັ້ງນີ້​ກໍ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສ້າງ​ໃຫ້​ສະມາຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ ກາຍ​ເປັນຊາວ​ໜຸ່ມ 4 ບຸກ ບັນລຸ​ເຖິງ 95% ຂຶ້ນ​ໄປ​ຢ່າງ​ຕໍ່າ.

ກອງປະຊຸມ​ຍັງ​ໄດ້​ປ່ອນ​ບັດ​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ຄະນະ​ໜ່ວຍຊາວ​ໜຸ່ມ​ຊຸດ​ໃໝ່ ຜົນ​ປາກົດ​ວ່າ: ສະຫາຍ ​ຄຳ​ຊາຍ ສີສະ​ຫວັດ ​ເປັນ​ເລຂາ​ໜ່ວຍ, ສະຫາຍ ​ແສງ​ເພັດ ອຸດ​ດາ​ວົງ ​ເປັນ​ຮອງ​ເລຂາໜ່ວຍ ​ແລະ ສະຫາຍ ຄຳ​ພອນ ​ເຍ່ຍຈູ ​ເປັນ​ຄະນະ​.

 