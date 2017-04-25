6 ເດືອນ ລັດຖະບານປະຕິບັດ ໄດ້ຫລາຍວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2017 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດຫລາຍວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ອັນພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງ, ໂດຍປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກ່ຽວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບບໍ່ຫລຸດ 7%; ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ງົບປະມານໃຫ້ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຫັນກົນໄກການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ພ້ອມທັງເຂັ້ມງວດກວດກາ ເກັບກຳການສຳຫລວດຖານລາຍຮັບ ເພື່ອຈຳກັດການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງມີຄວາມເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍໄດ້ອອກດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລະບຽບ ການປະກອບລົດ ປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງການນຳ.
ພ້ອມດຽວກັນ, ໄດ້ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງດັດສົມຂອງລັດ, ສືບຕໍ່ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ກໍຄື ຜູ້ປະກອບການ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດ; ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານ 400 ຕື້ກີບ ເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ 300 ຕື້ກີບ ເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ພັນທະບັດ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ; ໄດ້ກະກຽມດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດ ເຊິ່ງເປັນລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ; ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຈັດແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍໄດ້ອອກເປັນດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ; ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ ດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນສູງຕໍ່ການພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ໂຄງການຂະຫຍາຍທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ, ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາທ່າທາງບົກ (Dry Port) ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຂຸດຄົ້ນນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງເລກທີ15/ນຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໂດຍສຸ່ມໃສ່ວຽກງານຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ສຸ່ມທຶນຮອນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ທີ່ຈຳເປັນ, ຂະຫຍາຍເຂດປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງທົ່ວເຖິງ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ ແລະ ຫລັກສູດການສອນ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານ, ຄຸນນະພາບແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ບ້ວງເງິນເດືອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສາມາແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງລາຍງານຕື່ມວ່າ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກບໍລິຫານລັດໃຫ້ກະທັດລັດ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ກົມກຽວຫລາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອອກຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງແຂວງ ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍ ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ; ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສະຖານທີ່ບັນເທິງ, ສະ ຖານທີ່ບໍລິການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າລະບຽບຕື່ມອີກ; ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍໄດ້ສັງລວມເກັບກຳ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປັບປຸງການ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ ຫານລັດໃຫ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງປະ ຊາຊົນ ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ເປີດສາຍດ່ວນ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຢູ່ຫລາຍກະຊວງ.