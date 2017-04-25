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6 ເດືອນ ລັດຖະບານປະຕິບັດ ໄດ້ຫລາຍວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

    Lao National Radioຂ່າວ6 ເດືອນ ລັດຖະບານປະຕິບັດ ໄດ້ຫລາຍວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ​ເມສາ 2017 ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ປະຕິບັດ ​ແຜນ​ວຽກ​ຈຸດ​ສຸມ ​ໃນ​ໄລຍະ 6 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາມັນ ​ເທື່ອ​ທີ 3 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ VIII ວ່າ: ​ໃນ​ໄລຍະ 6 ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ລັດຖະບານ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຫລາຍ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ ​​ອັນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ ລັດຖະບານ​ໄດ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດຖະກິດ ​ມະຫາ​ພາກ ​ໃຫ້​ມີ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ, ​ໂດຍ​ປັບປຸງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ນິຕິ​ກຳ ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ ​ແລະ ກົມ​ກ່ຽວ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຊຸກຍູ້ ​ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ຂະຫຍາຍ​ຕົວ​ ໃນ​ລະດັບ​ບໍ່​ຫລຸດ 7%; ປັບປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄ​ອງລະບົບ​ການ​ເງິນ-ງົບປະມານ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ ​ທາງ​ດ້ານ​ງົບປະມານ ​ໂດຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ ການ​ຫັນ​ກົນ​ໄກ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ ​ໂປ່​ງ​​​ໃສ, ພ້ອມ​ທັງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ກວດກາ ​ເກັບ​ກຳ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ຖານ​ລາຍ​ຮັບ ​ເພື່ອ​ຈຳກັດ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ລາຍ​ຮັບ​ງົບປະມານ, ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປະຕິບັດ ​ແຜນ​ງົບປະມານ ​ແລະ ​ແຜນ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ຄວາມ​ເດັດຂາດ ​ແລະ ​ເຂັ້ມ​ງວດ ຕໍ່​ການ​ປະຕິບັດ​​ໂຄງການ​ນອກ​ແຜນ, ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ປະຢັດ ​ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟຸມ​ເຟືອຍ ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ​ໂດຍ​ໄດ້​ອອກດຳລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບ​ ການ​ປະກອບ​ລົດ ​ປະຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງຂອງ​ການ​ນຳ.

ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ, ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນຕາ​ ໃຫ້​ມີ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ, ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຕາມ​ກົນ​ໄກ​ຕະຫລາດ ທີ່​ມີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດັດສົມ​ຂອງ​ລັດ, ສືບ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ ​ແລະ ເງິນ​ກູ້ ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ ໃຫ້​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ກໍ​ຄື​ ຜູ້​ປະກອບ​ການ ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຜະລິດ​ທຸລະ​ກິດ; ​ໄດ້​ອະນຸມັດ​ງົບປະມານ 400 ຕື້​ກີບ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໜີ້​ສິນ ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ ​ແລະ 300 ຕື້​ກີບ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໜີ້​ພັນທະບັດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ​ ສືບ​ຕໍ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ; ໄດ້ກະກຽ​ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ ​ລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ, ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ການບິນ​ລາວ ​ແລະ ບາງ​ບໍລິສັດ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ; ​ໄດ້ກຳ​ນົດ ​ແລະ ​ຈັດ​ແບ່ງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ຂະໜາດ​ກາງ ​ໂດ​ຍ​ໄດ້​ອອກ​ເປັນ​ດຳລັດ ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ສືບ​ຕໍ່​ປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​ຂະ​ບວນການ ​ປຶກສາ​ຫາລື​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ, ນິຕິ​ກຳ ​ແລະ ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ ລະຫວ່າງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ທຸລະ​ກິດ ພາຍ​ໃຕ້​ກອງ​ປະຊຸມ​ທຸລະ​ກິດ​ລາວ; ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ບັນ ດາ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ເຊິ່ງຈະ​ປະກອບສ່ວນ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ ​ເຊັ່ນ: ​ໂຄງການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ລາວ-ຈີນ, ​ໂຄງການ​ຂະຫຍາຍ​ທາງ​ລົດ​ໄຟລາວ-​ໄທ, ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ພັດທະນາ​ທ່າ​ທາງບົກ (Dry Port) ຢູ່​ແຂ​ວງສະຫວັນ​ນະ​ເຂ​ດ, ​ໂຄງການ​ປັບປຸງ​ສະໜາມ​ບິນ​ສາກົນ​ວັດ​ໄຕ ​ແລະ ບັນດາ​ໂຄງການ​ລົງ​ທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ອື່ນໆ; ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ຍັງ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ນຳ​ໃຊ້ ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໂດຍ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຊີ້​ນຳ, ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກທີ15/ນຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄມ້, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄມ້ ​ແລະ ທຸລະ​ກິດ​ໄມ້ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ; ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ພັດທະນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ​ໂດຍ​ສຸ່ມ​ໃສ່​ວຽກ​ງານ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ການ​ສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະ​ສຸກ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫລີກ, ສຸ່ມທຶນຮອນ​ໃສ່​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ໂຄ່ງ​ລ່າງ ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ເຂດ​ປະກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ກ້ວາງ​ຂວາງ​ທົ່ວ​ເຖິງ, ຍົກ​ລະດັບ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຄູ ​ແລະ ຫລັກ​ສູດ​ການ​ສອນ, ​ເອົາ​​ໃຈ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ແຮງ​ງານ, ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ສະ ຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ, ອັນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ແມ່ນ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະ​ມານ ​ບ້ວງ​ເງິ​ນ​ເດືອນ​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ເປົ້າ​ໝາ​ຍ, ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ ໃນ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ ​ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ​ ສາມາ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ໂດຍ​ພື້ນຖານ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ຍັງ​ລາຍ​ງານ​ຕື່ມ​ວ່າ:​ ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ກະທັດ​ລັດ, ໜັກ​ແໜ້ນ ​ແລະ ກົມ​ກຽວ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ສ້າງ, ປັບປຸງ​ກົດໝາຍ, ອອກ​ນິຕິ​ກຳ​ລຸ່ມ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ແຂວງ​ ເປັນ​ຫົວໜ່ວຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ສ້າງ​ເມືອງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຫົວໜ່ວຍ ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຮອບດ້ານ ​ແລະ ສ້​າງບ້ານ​ເປັນ​ຫົວໜ່ວຍ​ພັດທະນາ; ​ໄດ້​ຕິດຕາມ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ສະພາບ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ຕ່າງໆ​ ໃນ​ສັງຄົມ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບັນ​ຫາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາ​ຍ ​​ແລະ ​​ໄດ້​ຄົ້ນຄວ້າ​ກຳນົດ​ມາດ​ຕະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຈັດ​ສັນ​ສະຖານ​ທີ່​ບັນ​ເທິງ, ສະ ຖານ​ທີ່​ບໍລິການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕ່າງໆ​ ໃຫ້​ເຂົ້າລະບຽບ​ຕື່ມ​ອີກ; ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ, ກໍ​ໄດ້​ສັງ​ລວມ​ເກັບ​ກຳ ແລະ ຮັບ​ຟັງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ​ແລະ ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິ ຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ວ່ອງ​ໄວ, ​ໂປ່​ງ​​​ໃສ, ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ຕອບ​ສະໜ​ອງຕໍ່​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການ​ຂອງ​ປະ ຊາຊົນ ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ເປີດ​ສາຍ​ດ່ວນ ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ສຳນັກງານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ຢູ່​ຫລາຍ​ກະຊວງ.

 