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ຂ່າວ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ຄັ້ງທີ VI ລະຫວ່າງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ພັກກອມມູນິດຈີນ ຄັ້ງວັນທີ 22-23 ມີຖຸນາ 2017 ທີ່ນະຄອນ ໂປອາວ, ແຂວງຫາຍນານ ສປ ຈີນ.
3 days ago
ຂ່າວ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ຄັ້ງທີ VI ລະຫວ່າງ ພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ບົດຮຽນ ແລະ ວິທີການປັບປຸງການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ວຽກງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ໃນສະພາບການໃໝ່ ” ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 22 ແລະ 23 ...
ອ່ານຕໍ່
ລາວ-ກຳປູເຈຍ ເສີມຂະຫຍາຍ ສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື
ບໍລິສັດເອສວີກຣຸບ ມອບລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງຈໍາປາສັກ.
ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການປະສານງານແບບຫລາຍຂະແໜງການຂອງວຽກງານໂພສະນາການ
ນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານໂພສະນາການ
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ສາລະໜ້າຮູ້
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ວັດທະນະທຳ
ຍຸກໂລກາພິວັດກັບການປ່ຽນແປງວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແມ່ນສິດ ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະອັນມີກຽດຂອງພົນລະເມືອງລາວ
ການເສຍອາກອນແມ່ນພັນທະຂອງພົນລະເມືອງໜົດທຸກຄົນ
ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງເລີ້ມຈາກ ຕົນເອງ ໄປສູ່ຄອບຄົວ.
ການປ້ອງກັນໄຟໄໜ້ລາມປ່າ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໜົດທຸກຄົນ
3 ລັກຊະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ແນ່ໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາຂອງລາວ ກ້າວໄກ.
ລາວຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຂະແຫນງການປະມົງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ຂໍ້ຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງອັງກິດລາອີຢູ ( ຄໍລຳ ເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ )
ເບິ່ງບ້ານເຂົາ ເອົາບົດຮຽນ
ສັບພະຄຸນຂອງໝາກນາວ
ກິນໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດຊ່ວຍປ້ອງກັນໜິ້ວໃນຖົງນ້ຳບີ
ເບິ່ງແຍງຜົມງາມດວ້ຍນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ
ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຢາຂອງ ອ້ອຍ
ສັບພະຄຸນດ້ານຢາຂອງໝາກເອິກ
ໝາກເຂືອເຜາະ ຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ປິ່ນປົວໂຣກເບົາຫວານ
ສັບພະຄຸນຂອງໝາກນາວ
ຄວາມງາມຈາກໝາກໄມ້
ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງຂີງ
ເຕັກນິກການເຮັດໃຫ້ຜັກແຊ່ເຢັນສົດຄືຜັກໃໝ່
10 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳ
ສິ່ງດີໆທີ່ມີຢູ່ໃນໝາກມັງກອນ
ຄຸນຄ່າອາຫານໃນໝາກພ້າວ
ສຸຂະພາບດີດ້ວຍເລື່ອງກ້ວຍໆ
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງດອກດາວເຮືອງ
ງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງຄັ້ງທີ 11 ທີ່ໄຊຍະບູລີ
ແຂວງເຊກອງ
ແຂວງອັດຕະປື
ແຂວງອຸດົມໄຊ
ແຂວງຫົວພັນ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
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ແຂວງສາລະວັນ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແຂວງຈຳປາສັກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແຂວງວຽງຈັນ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
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ວັດທະນະທໍາ ຮີດຄອງປະເພນີ
ບຸນກຸດສົງການ ປີໃໝ່ລາວ
ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ແລະ ງານບຸນຕາມປະເພນີ
ບຸນເຂົ້າພັນສາ
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