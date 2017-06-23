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ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ຄັ້ງທີ VI ລະຫວ່າງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ພັກກອມມູນິດຈີນ ຄັ້ງວັນທີ 22-23 ມີຖຸນາ 2017 ທີ່ນະຄອນ ໂປອາວ, ແຂວງຫາຍນານ ສປ ຈີນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ຄັ້ງທີ VI ລະຫວ່າງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ພັກກອມມູນິດຈີນ ຄັ້ງວັນທີ 22-23 ມີຖຸນາ 2017 ທີ່ນະຄອນ ໂປອາວ, ແຂວງຫາຍນານ ສປ ຈີນ.

ຂ່າວ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ຄັ້ງທີ VI ລະຫວ່າງ ພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ບົດຮຽນ ແລະ ວິທີການປັບປຸງການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ວຽກງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ໃນສະພາບການໃໝ່ ” ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 22 ແລະ 23 ...
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